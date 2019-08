Verbijstering om penalty: "Het is echt een schande"

Kees Kwakman en Kenneth Perez zijn ontsteld over de beslissing van Kevin Blom om Fortuna Sittard een strafschop te geven tegen Heracles Almelo.

De bezoekers uit Almelo leken zondag in Sittard drie punten te gaan pakken (0-1) toen de bal ver in blessuretijd op de stip ging. Mauro Júnior probeerde een voorzet te verdedigen met een sliding en hij kreeg daarbij de bal ongelukkig tegen zijn arm. De strafschop werd benut door Mark Diemers, waardoor het duel in 1-1 eindigde.

"Schiet mij maar lek. Heracles is echt bestolen, het is echt een schande", reageert analist Kees Kwakman bij FOX Sports. "Als je hier een penalty voor geeft... Hij heeft zijn hand voor zijn borst. Zijn linkerarm steekt inderdaad de lucht in, maar daar komt de bal niet op. De bal komt op zijn rechterarm. Het is echt een schande, echt een schande."

Kwakman vindt het onbegrijpelijk dat de VAR niet ingreep. "We hebben vorige week allemaal een uitleg gehad over de VAR. Die uitleg was perfect, die was super, maar we zijn nu twee dagen onderweg en het is alweer een zooitje."

Eerder in de wedstrijd werd een doelpunt van Heracles al afgekeurd, omdat Cyriel Dessers een overtreding zou hebben gemaakt, terwijl Fortuna-speler Branislav Ninaj slechts geel kreeg voor een zware overtreding op Alexander Merkel. "Dit heeft niks met de VAR te maken: dit heeft te maken met de mensen die achter de VAR zitten", vindt Kwakman. "De VAR heeft vandaag drie fouten gemaakt, alle drie tegen Heracles, dus zij hebben dikke pech gehad vandaag."

Collega-analist Kenneth Perez schreef op Twitter: "Slechtste VAR ooit?" Arnold Bruggink reageerde daarop met: "Echt ongelofelijk."