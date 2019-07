'Van Persie gaat aan de slag in Engeland'

Robin van Persie gaat naar verluidt als analist aan de slag bij het Engelse BT Sport.

Dat heeft John Cross, journalist van de Daily Mirror, te horen gekregen. In zijn column schrijft Cross dat Van Persie het team van de Britse tv-zender komend seizoen gaat versterken. BT Sport heeft de uitzendrechten van onder meer de Premier League en .



Cross stelt in zijn gossip column dat BT Sport hierdoor een 'enorme slag' slaat, aangezien Van Persie 'een van de beste spitsen in het Premier League-tijdperk' is. "Hij heeft de reputatie dat hij zegt wat hij vindt, terwijl hij ook waardevolle inzichten over voetbal heeft", aldus Cross, die voor de Britse krant vaak over onder meer schrijft.



"BT Sport heeft al een geweldige lijst met analisten, zoals Rio Ferdinand, Martin Keown en Owen Hargreaves, maar sommigen van deze oud-voetballers werken ook voor andere partijen. Van Persie is een grote naam die de zender een sterke identiteit zal geven", aldus de journalist. BT Sport of andere Engelse media hebben nog geen melding gemaakt van de mogelijke nieuwe stap van Van Persie.



De oud-spits van onder andere Arsenal en liet na zijn pensioen weten dat hij voorlopig tijd gaat doorbrengen met zijn gezin. In gesprek met RTV Rijnmond zei Van Persie dat hij geniet van zijn vrije tijd. "Eigenlijk doe ik nu meer dan dat ik deed als voetballer in mijn vakantie. Ik weet niet of ik fitter ben. Er gaan wel iets meer sushi's in en dat soort dingen. Ik heb iets meer cheat days."