Van Dijk spreekt zich uit: "Misschien is de tijd gekomen voor verandering"

Van Dijk spreekt zaterdag op de clubsite van Liverpool openlijk over de Ballon d'Or, waarvoor hij bij sommige bookmakers favoriet is.

De Nederlander kan nu al terugkijken op een geweldig kalenderjaar. De Nederlandse centrumverdediger won afgelopen seizoen met de en eindigde met the Reds verdienstelijk als tweede in de Premier League, achter landskampioen .



Van Dijk is zich ervan bewust dat hij op dit moment geldt als een serieuze kandidaat voor de Ballon d'Or. De 28-jarige stopper heeft volgens de bookmakers concurrentie van onder anderen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar lijkt evenwel uitstekende papieren te hebben. "Het is een eer als mensen erover praten", erkent Van Dijk. "Maar wat ik kan ik er verder aan doen? Ik heb er geen enkele invloed op. Uiteindelijk moet de keuze worden gemaakt door de mensen die invloed hebben."



"Ik kan niet ontkennen dat ik best een goed seizoen heb gehad. Het enige wat ik nu doe is focussen op het nieuwe seizoen. Ik wil fit worden, fit blijven en hopelijk een beter seizoen draaien dan vorig jaar", vervolgt de mandekker. De laatste keer dat een verdediger werd uitgeroepen tot de beste speler ter wereld, was in 2006. Toen kwam die eer toe aan de Italiaan Fabio Cannavaro. Van Dijk zou graag in diens voetsporen treden. "Ik kan begrijpen dat het normaal gesproken de aanvallers en de aanvallende middenvelders zijn die zulke prijzen winnen, want dat zijn de attractieve spelers. Maar misschien is de tijd gekomen voor verandering."



Van Dijk streek halverwege het seizoen 2017/18 neer op Anfield en wist vrijwel onmiddellijk zijn stempel te drukken op de resultaten van Liverpool. Onder leiding van manager Jürgen Klopp bereikte men bijvoorbeeld tweemaal op rij de finale van de Champions League, één keer met een goede afloop. Voor Van Dijk komt het succes niet als een verrassing, zegt hij. "Ik had alle vertrouwen in mijn teamgenoten, nog voordat ik arriveerde. Ik zag de kwaliteit die Liverpool had. Dat in combinatie met de supporters maakt ons zo'n fantastische ploeg die maar moeilijk te verslaan is. Het was een bonus om binnen zes maanden na mijn komst in de finale van de Champions League te staan. De winst anderhalf jaar na mijn komst is iets om op voort te bouwen. Ik wil zoveel groots bereiken met dit team."