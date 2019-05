Van Dijk lovend over Lukkien: "Ik ben Dick ontzettend dankbaar"

Virgil van Dijk wordt door velen gezien als een van de beste centrumverdedigers ter wereld, maar in zijn jeugdjaren was hij nooit een absoluut toptalent. In een interview met the Guardian kijkt hij terug op zijn jeugdjaren, waarin hij een moeizame periode kende bij . Dat hij uiteindelijk toch kwam bovendrijven heeft de verdediger van naar eigen zeggen mede te danken aan Dick Lukkien, de huidige trainer van .

De aanvoerder van het denkt terug aan zijn tijd bij FC Groningen. "Ik wilde alles zo snel mogelijk. Toen ik naar Groningen ging kwam ik op de bank bij het elftal Onder-23. Ik dacht: wat is hier aan de hand? Ik ging naar onze trainer Dick Lukkien en ging met hem in discussie. Ik vroeg hem hoe het mogelijk was dat ik op de bank zat. Maar ik heb zo ontzettend veel van die periode geleerd. Ik ben toen als persoon ook gegroeid."



Het was een leerzame tijd voor de toen nog piepjonge Van Dijk. "Ik ging voor het eerst op mezelf en kreeg met tegenslagen te maken. Ik ben gelukkig hard blijven werken en wist mezelf te verbeteren. Ik heb nog steeds contact met Dick, nu de trainer van FC Emmen", legt Van Dijk uit in de Engelse krant. "Hij is een fantastische trainer en heeft het beste uit me te weten halen."



Lukkien zat er kort op bij Van Dijk, kan de mandekker zich nog goed herinneren. "Hij wist dat ik lui kon zijn. Ik deed altijd net genoeg om te winnen en hij wist dat ik zo in elkaar stak. Hij bleef pushen en maakte me soms kwaad. Het was soms zwaar, maar het werkte wel. Nog voor het einde van het seizoen maakte ik mijn debuut in het eerste elftal. Ik ben Dick ontzettend dankbaar."