Van Bommel verbijsterd om Van Basten: "Hij hing op, ik kon niets zeggen"

Mark van Bommel had als Oranje-international een moeizame relatie met Marco van Basten, tussen 2004 en 2008 de bondscoach van het Nederlands elftal.

De samenwerking tussen het tweetal bereikte in juni 2005 een dieptepunt, toen Van Basten de middenvelder wisselde tegen Roemenië en een dag later per telefoon liet weten dat hij niet nodig was voor de eerstvolgende WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Finland.

Van Bommel blikt in De Jaren van Perez van FOX Sports terug op zijn wissel tegen Roemenië in De Kuip. "In de 48ste minuut gaat het bord omhoog, dus ik naar de zijkant. Ik ging gelijk naar binnen, want ik had een beetje last van mijn lies. Na de wedstrijd vroeg ik aan de trainer: 'Waarom wisselde je mij in de 48ste minuut, waarom niet in de rust?' Hij zegt: 'Mark, maak je niet druk, dat doe ik bewust. Want dan ziet de tegenstander niet dat ik wissel. Anders zien ze dat we zo en zo gaan staan. Maak je niet druk, ik zie je morgen weer'."

"Dat was de uitleg van Van Basten, maar het was niet de echte uitleg", vervolgt Van Bommel zijn terugblik. "Want een dag later belt hij mij en zegt: 'Mark, je hebt het slecht gedaan, je hoeft niet mee naar Finland'. Ik zeg: 'Wat zeg je nou, trainer?'"

Lees beneden verder

Van Bommel kreeg geen verdere uitleg, want Van Basten maakte direct een einde aan het gesprek. "Hij had de telefoon opgehangen, ik kon niets zeggen. Sindsdien is het niet meer goedgekomen."

"Ik ben nog wel meegeweest naar het WK het jaar daarna, het was mijn eerste toernooi, dus ik wilde per se mee. Maar dan merk je aan een trainer: dit klopt niet, hier past iets niet. Dan kun je voetballen wat je wil, maar dat gaat niet meer lukken", voegt Van Bommel daaraan toe.

De huidige trainer van bereikte later met Oranje in 2010 de WK-finale, met 0-1 gewonnen door Spanje. Na het desastreus verlopen EK van 2012, toen Nederland al in de groepsfase werd uitgeschakeld, zette hij een punt achter zijn interlandloopbaan.