Van Bommel: "Iedereen werd wakker met het berichtje van Mo"

De wedstrijd tussen PSV en VVV-Venlo (4-1) stond zondagmiddag in het teken van Mohamed Ihattaren.

De vader van de middenvelder overleed in de nacht van zaterdag op zondag en dat nieuws kwam hard aan bij de -selectie. Steven Bergwijn opende de score tegen VVV en droeg zijn doelpunt op aan Ihattaren. "Ik werd wakker en zag het bericht in de groepsapp. Het is heel erg voor Mo. Niet te beschrijven", reageert Bergwijn in gesprek met FOX Sports.

"Daarna hebben we er op de club over gesproken. Als zoiets gebeurt, stelt voetbal niets voor. We hebben gezegd dat we deze wedstrijd voor Mo moesten spelen. Dat we sowieso drie punten moesten halen", aldus de Oranje-international, die na een uur spelen de score opende. "Eindelijk. Ik had een tijdje niet gescoord. Wel assists gegeven, maar een doelpunt maken is lekkerder. Ik ben blij dat het vandaag gelukt is."

Donyell Malen scoorde zondag twee keer en was met zijn gedachten ook bij Ihattaren. "Daar zijn we heel erg mee bezig geweest. Hij verliest zijn vader, dat is een heel zwaar moment voor hem. We zijn er voor Mo", reageert de spits tegen het Eindhovens Dagblad. "Het is moeilijk om onder woorden te brengen hoe hij zich moet voelen. We denken met z'n allen zeker aan hem, voor de wedstrijd hebben we tegen elkaar gezegd dat we het vandaag voor hem zouden doen."

Trainer Mark van Bommel spreekt van een 'emotionele dag'. "Iedereen werd wakker met het berichtje van Mo. De hele dag stond in het teken van Mo. Je bent er constant mee bezig, ook als je je voorbereidt op de wedstrijd. Dat merk je ook aan de jongens."

"Hoe Steven zijn goal vierde met de jongens, de minuut stilte: dat was echt een kippenvelmoment", aldus de coach.