Van Bommel: "Dit team is beter dan dat van vorig jaar"

Trainer Mark van Bommel denkt dat PSV klaar is voor het treffen met Vitesse komende zaterdag.

De oefenmeester van de Eindhovenaren vertelde op de persconferentie over een kwalitatief sterke selectie te beschikken, die hij zelfs beter acht dan de spelers waar hij vorig seizoen mee werkte. "Dit team is beter dan dat van vorig jaar", aldus Van Bommel, geciteerd op de website van .

"Ik ben geen trainer die houdt van veel wisselingen, maar ik denk wel dat ik dit jaar meer zal rouleren dan vorig jaar", zegt Van Bommel. Hoewel Hirving Lozano en Luuk de Jong vertrokken, heeft PSV met name in de aanval veel keuze. "Het team wordt niet minder als er een andere speler in het veld komt omdat het niveau heel dicht bij elkaar ligt. Op de voorste drie of vier plekken hebben we veel keuze. Die luxe heb ik natuurlijk graag."

Lees beneden verder

Met Donyell Malen en Konstantinos Mitroglou beschikt Van Bommel over twee centrumspitsen, die wat hem betreft ook samen kunnen spelen. "De combinatie Malen-Mitroglou zou zeker voor kunnen komen." Malen maakte afgelopen week zijn debuut voor het , dat hij bekroonde met een doelpunt. "Ik ben supertrots op hem. Ik heb Donyell direct een appje gestuurd. Het duurde even voordat ik iets terugkreeg want zijn telefoon stond ‘in de fik’, zo zei hij."

Van Bommel kan al langere tijd niet beschikken over Ryan Thomas, Ibrahim Afellay, Gastón Pereiro en Sam Lammers en de coach verloor in de interlandperiode nog een speler. "Érick Gutiérrez heeft een botje in zijn hand gebroken. Hij is er tegen niet bij", aldus Van Bommel, die weet waar de kwaliteiten van de Arnhemmers liggen.

"Ik vind het een goede ploeg. Het team heeft zich heel goed versterkt, is lastig te bespelen en ze hebben met Tim Matavz en Bryan Linssen twee heel goede spitsen. Maar wij spelen thuis en moeten winnen."