Valentijn Driessen: "Ronald Koeman heeft een kans laten lopen"

Na de 1-2 overwinning in en tegen Wit-Rusland lonkt voor Nederland het eerste grote toernooi sinds het WK van 2014: het EK van volgend jaar zomer.

Oranje heeft volgende maand voldoende aan een punt in en tegen Noord-Ierland en zelfs een kleine nederlaag zou kunnen volstaan, met Estland als laatste kwalificatie-interland in de Johan Cruijff ArenA. Valentijn Driessen vindt dat resultaten en Oranjes ontwikkeling in deze kwalificatiefase hand in hand moeten kunnen gaan. "Doorselecteren en doorontwikkelen is pure noodzaak."

"Het team moet groeien, wil het over acht maanden een goed figuur slaan op het EK", benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf maandag in zijn column. "Na het bereiken van de finale van de is ontwikkeling vereist, want anders kan het onmogelijk zo ver reiken als afgelopen zomer in Portugal."

Lees beneden verder

Wat Driessen betreft, verdient het 3-4-3-systeem tegen Wit-Rusland geen vervolg. "Zelfs niet tegen zwakkere opponenten. Het was in feite ook een vreemde gedachtesprong om tactisch van A naar C te springen, waar juist variant B nog verder moet worden uitgebouwd."

"Met Marten de Roon naast Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum op het middenveld is Nederland in balans tegen sterke tegenstanders, maar ondermaats bij balbezit tegen zwakkere opponenten", oordeelt Driessen. "Eerder tegen Estland met Davy Pröpper op de plaats van De Roon speelde Oranje beter aan de bal. Logischer zou het daarom zijn geweest om in Minsk bij afwezigheid van Pröpper Ajacied Donny van de Beek in een normale 4-3-3-formatie te testen naast het koppel De Jong-Wijnaldum."

Koeman wilde De Roon en Van de Beek niet langer tegenover elkaar afzetten, zoals afgelopen week overal werd gedaan. "Toch blijft het iets wat boven Oranje zal blijven zweven nu de bondscoach de kans heeft laten lopen om gewoon 4-3-3 te spelen met De Jong-Wijnaldum-Van de Beek. Zo'n formatie verdient het om getest te worden en zo ook Van de Beek een eerlijke kans te bieden."