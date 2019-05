'Uniek model' Ajax ontvangt lof uit Engeland: "Dat is echt fenomenaal"

Gareth Southgate kijkt met bewondering naar de manier van werken van Ajax.

Het elftal van Erik ten Hag behaalde de halve finale van de en vooral zelfopgeleide spelers als Matthijs de Ligt en Donny van de Beek maakten indruk in de duels met onder meer en . De bondscoach van Engeland, begin juni de tegenstander van Oranje in de halve finale van de , zou willen dat een dergelijke werkwijze ook bij Engelse clubs wordt geïntroduceerd.

" heeft een aantal heel goede jonge spelers. Ze hebben ook enkele goede spelers uit het buitenland. Ze hebben daar echt een uniek model. Ze weten wie ze zijn als club: ze leiden goede spelers op en verkopen ze dan door. Eens in de zoveel tijd hebben ze uitstekende elftallen die het heel goed doen in Europa, dat is echt fenomenaal", stelt Southgate vrijdag in gesprek met Football London . "Ik houd van de mentaliteit van de club en waar ze voor staan op voetbalgebied."



De keuzeheer van the Three Lions is dus lovend over de structuur van Ajax, maar een stuk minder positief over de gang van zaken in zijn eigen land. "We hebben nog steeds een probleem met Engelse spelers. We hebben het daar aan het begin van het seizoen al over gehad en het is zo gegaan als ik dacht. Aan het eind van het seizoen kwam dertig procent van de competitie in aanmerking voor het nationale team en die lijn zet zich door."



Southgate, die op 6 juni met Engeland tegenover Oranje staat in de halve finale van de Nations League, kijkt niet alleen naar de korte termijn. De oud-verdediger wil niet dat zijn opvolger met dezelfde problemen wordt geconfronteerd. "We moeten dit in de gaten blijven houden en we moeten de juiste spelers op blijven leiden, zodat ze kunnen doorbreken in een eerste elftal. Anders blijft die lijn zich doortrekken en dat zou zorgelijk zijn", zo besluit de Engelse bondscoach.