Tuchel wil geen 'science fiction' na suggesties over passeren Mbappé

Paris Saint-Germain liet woensdagavond de derde mogelijkheid liggen om het kampioenschap in de Ligue 1 veilig te stellen.

Les Parisiens gingen op bezoek bij FC met 3-2 onderuit. Thomas Tuchel liet Kylian Mbappé buiten zijn selectie voor de derde kampioenswedstrijd en die beslissing deed het nodige stof opwaaien, omdat de aanvaller zich enkele dagen eerder kritisch had uitgelaten.

Nadat Paris Saint-Germain op bezoek bij OSC met 5-1 onderuit ging, zei Mbappé dat het les Parisiens aan ‘persoonlijkheden’ ontbeerde. "We speelden als beginners. Dit is onacceptabel", foeterde de jonge aanvaller. Er werd direct gesuggereerd dat deze uitspraken de aanleiding waren voor Tuchel om Mbappé buiten zijn selectie te laten voor de uitwedstrijd tegen FC Nantes, maar deze geruchten verwijst Tuchel naar het rijk der fabelen.



"Dat Kylian niet tot de wedstrijdselectie behoorde, was mijn beslissing. Er zijn redenen, het was een besluit dat tussen de speler en de trainer blijft. Dit was geen straf. Ik kan niet ingaan op iedere suggestie die wordt gemaakt. Dit was een beslissing die ik samen met Kylian heb genomen. Geen science fiction, alsjeblieft", zegt Tuchel in gesprek met Canal+ . Het was flink puzzelen voor de oefenmeester in Nantes, waar hij het moest stellen zonder onder meer Marco Verratti, Neymar en Edinson Cavani. Komende zondag wacht tegen de vierde kans om de landstitel binnen te halen.



"We speelden heel slecht, Nantes verdiende de overwinning", geeft de oefenmeester toe. "Het is een makkelijke wedstrijd om te analyseren. Ik had deze week slechts negen spelers op de training en de gevolgen daarvan waren te zien. Ik weet niet of die spelers weer inzetbaar zijn als we komende zondag tegen AS Monaco spelen. We mogen echter niet zo'n houding tonen als we in het shirt van Paris Saint-Germain spelen. Ik maak me zorgen in aanloop naar de finale van de Coupe de France tegen Stade (op zaterdag 27 april, red.)."