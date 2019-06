Trump slaat terug: "Eerst winnen voordat je grote woorden gebruikt!"

Megan Rapinoe was van grote waarde voor de Verenigde Staten tegen Spanje in de met 1-2 gewonnen achtste finale van het WK Vrouwen in Frankrijk.

De middenvedlster annex aanvalster verzorgde namelijk de gehele productie van Team USA, een van de favorieten voor de wereldtitel. In de dagen na de zege gaat het echter voornamelijk over haar protest tijdens het volkslied, als signaal tegen het presidentschap van Donald Trump. Laatstgenoemde komt via Twitter met een reactie op de protesten van Rapinoe.

De uitgesproken buitenspeelster zei onlangs tegenover Eight by Eight dat ze weinig voelt voor de gang richting het Witte Huis, mocht binnenkort de wereldtitel in de wacht worden gesleept in Frankrijk. "Psssh. Ik ga niet naar het f*cking Witte Huis. Nee, ik ga niet naar het Witte Huis. Ik denk niet dat we uitgenodigd zullen worden", zei de 33-jarige speelster van Seattle Reign FC in niet mis te verstane bewoordingen.



Trump vindt die uitspraak opmerkelijk en laat dat woensdagmiddag ook weten aan zijn miljoenen volgers op Twitter. "Ik ben een groot fan van het Amerikaanse team en van vrouwenvoetbal in het bijzonder. Maar Megan moet eerst maar eens iets zien te winnen voordat ze grote woorden gebruikt! Klaar het klusje daar! We hebben nog geen uitnodiging verstuurd naar het elftal, maar gaan dat zeker doen. Of ze nou winnen of niet. Megan moet ons land, het Witte Huis en onze vlag niet in diskrediet brengen. Zeker als je weet dat er zoveel voor haar en haar team is gedaan. Wees trots op de vlag die je draagt. De Verenigde Staten doen het juist geweldig!"



Rapinoe weigert haar hand op het hart te laten rusten en zingt ook niet mee tijdens het volkslied. De routinier staat niet alleen in haar protesten. NBA-kampioen Golden State Warriors weigerde vorig jaar ook om het Witte Huis te bezoeken. Superbowl-winnaar Philadelphia Eagles volgde dit voorbeeld en ging ook niet in op de uitnodiging van Trump. Rapinoe verklaarde zich in het verleden meermaals solidair met American Football-speler Colin Kaepernick, die tijdens het volkslied knielde als protest tegen het buitensporige politiegeweld in zijn land. Ze blijft tijdens het WK wel staan, maar daar blijft het verder ook bij.