'Tottenham wil Alderweireld betrekken in ruildeal met AS Roma'

Tottenham Hotspur hoopt zich deze transferperiode te versterken met Nicolò Zaniolo, het 20-jarige talent van AS Roma.

Volgens Corriere dello Sport gaan vertegenwoordigers van de Spurs in gesprek met Roma. Er zou sprake zijn van een mogelijke transfersom van 45 miljoen euro en als onderdeel van die deal gaat Toby Alderweireld dan voor de Giallorossi voetballen. Naar verluidt is de ervaren Belgische verdediger al akkoord met een overstap naar Rome.



Een transfer is echter nog niet zeker, aangezien Zaniolo liever naar zou gaan dan de Spurs. Calciomercato meldt dat de Romeinen bereid zijn om twintig miljoen euro voor Alderweireld te betalen, zonder dat ze Zaniolo kwijtraken. De club heeft in Stadio Olimpico zelfs al een vierjarig contract voor de oud-Ajacied klaarliggen.



Nicolò Zaniolo brak afgelopen seizoen definitief door in de . De middenvelder werd een jaar geleden betrokken bij de ruildeal waarmee Radja Nainggolan naar vertrok. Zijn officiële debuut voor was in september tegen (3-0 verlies) en later die maand volgde ook zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau in Italië.



Uiteindelijk kwam Zaniolo in zijn eerste seizoen in de Italiaanse hoofdstad tot 36 optredens in de hoofdmacht, waarvan 27 in de Serie A. Hij was in totaal zes keer trefzeker en zijn contract verloopt in de zomer van 2023.