'Supergoede passer' worstelt bij PSV: "Hij zal Hirving Lozano ook missen"

PSV had met spelers als Andrés Guardado, Héctor Moreno en Hirving Lozano in de afgelopen jaren verschillende succesvolle Mexicanen in de gelederen.

Érick Gutiérrez leek de volgende in dat rijtje te worden, nadat hij anderhalf jaar geleden zijn debuut tegen opluisterde met een knappe assist op Lozano en een fraai doelpunt. De middenvelder is er sindsdien echter nooit in geslaagd om een vaste basisplaats te veroveren, zo constateert ook Wout Westerhof.

De zoon van trainer Hans Westerhof is al vele jaren werkzaam bij Pachuca, de club waar Gutiérrez werd opgeleid. Hier maakte hij Guti al mee als jeugdspeler en hij noemt de middenvelder in De Telegraaf 'iemand waarvoor je naar het stadion gaat': "Als Andrea Pirlo aan het einde van zijn carrière."

"Zo haalde hij ballen op bij zijn verdedigers, links in de zone. Dan was het kort combineren en inééns die steekpass of opening. Zo was-ie op zijn best." Deze manier van spelen zien de fans van echter nauwelijks terug en Westerhof vraagt zich af waarom Gutiérrez zo op safe speelt.

Meer teams

"Het kan de opdracht zijn, maar het voornaamste lijkt mij de warmte en het vertrouwen die hij als Mexicaan moet voelen. Mexicanen zijn familiemensen. Hij moet ontspannen zijn voor zijn type spel. In Nederland zal ook veel meer van hem worden geëist."

Volgens de jeugdtrainer van Pachuca ligt de handelingssnelheid in Nederland hoger en kampt Gutiérrez wellicht ook met wat heimwee. Hij kreeg bovendien afgelopen zomer te maken met het vertrek van boezemvriend Lozano.

"Die twee hadden een geweldige connectie. Ik durf te stellen dat Lozano nooit zo snel, zo ver was gekomen zonder Guti in zijn lichting. Guti liet hem voetballen en nam hem in bescherming alsof het zijn broertje was. Hij zal Lozano missen", vervolgt hij zijn verhaal.

Lees beneden verder

Trainer Ernest Faber weigert Gutiérrez af te schrijven en de oefenmeester voegt toe dat de Mexicaan 'dicht tegen de basis aan zit': "Twee weken geleden stond hij er heel goed op, maar raakte hij geblesseerd."

De oefenmeester noemt zijn pupil een 'supergoede passer': "Al het andere krijgt hij ook steeds beter in de gaten. We zijn constant met hem bezig, zoals met iedereen, om hem er klaar voor te maken in de basis te starten."

Zaterdagavond lijkt Gutiérrez tegen ADO, de club waartegen hij debuteerde, echter nog niet op een basisplaats te hoeven rekenen. Faber houdt vast aan het elftal dat vorige week van wist te winnen: "Ik zie geen reden om veel te wijzigen."