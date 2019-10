Spaanse media maken gehakt van Courtois en Hazard; HLN deelt negen uit

Real Madrid slaagde er dinsdagavond in het Champions League-duel met Club Brugge in een 0-2 achterstand om te zetten in 2-2 gelijkspel.

Toch overheerst na afloop het chagrijn in de Spaanse media. Vooral doelman Thibaut Courtois moet het ontgelden, terwijl ook Eden Hazard hard aangepakt wordt. In de Belgische media is er optimisme, maar ook enige teleurstelling omdat een riante voorsprong uit handen gaf in het Santiago Bernabéu.

De Belgische landskampioen leek in Madrid lang op weg naar een megastunt. Club Brugge leidde door twee doelpunten van Emmanuel Bonaventure Dennis bij rust met 0-2 en hield na de aansluitingstreffer van Sergio Ramos, kort na rust, lang stand. Na het wegsturen van aanvoerder Ruud Vormer met tweemaal geel ging het in minuut 85 echter alsnog mis voor het team van trainer Philippe Clement.

"Kon het mooier? Kon het straffer?", vraagt Het Nieuwsblad zich na afloop hardop af. "We geloven het niet. Of toch? Club Brugge had namelijk 85 minuten uitzicht op een wonder tegen , de grootste club ter wereld. Club Brugge en doelpuntenmaker Emanuel Dennis misten de drie punten met de meet in zicht. Nog uiterst mooi. Maar toch ook een beetje ontgoocheling."

Ook de collega's van Het Laatste Nieuws hebben mooie woorden over voor de prestatie van Club Brugge. Er wordt een 'knap' spelersrapport uitgedeeld, met Dennis als hoogst beoordeelde speler: de 21-jarige spits uit Nigeria krijgt een negen. "Geniaal al strompelend. Verslikte zich in zijn controle (0-1) én nadien in z'n sprint (0-2) -ongezien. Mag naar de tattooshop na zijn goals. Eigen belofte", zo schrijft de scribent.

Doelman Simon Mignolet en centrale verdediger Simon Deli krijgen een acht; alle andere spelers van Club Brugge komen er van af met een zeven. In Spanje ligt het optreden van Courtois onder een vergrootglas. De Belgische doelman kreeg in de eerste helft drie schoten op zich gericht en kon tweemaal vissen.

In de rust werd Courtois gewisseld ten faveure van Alphonse Aréola, volgens de officiële lezing van Real Madrid vanwege fysieke klachten. El Desmarque is onverbiddelijk en beoordeelt het spel van Courtois met een drie. "Rampzalig. De Belg continueert zijn dramatische cijfers in de . Een echte Real Madrid-keeper moet per wedstrijd minimaal één, misschien wel twee ballen stoppen. Courtois slaagt daar niet in", is de pijnlijke conclusie.

Courtois is opvallend genoeg niet de slechtst beoordeelde speler van Real Madrid door El Desmarque: Eden Hazard kon het verschil opnieuw niet maken en wordt met een twee als rapportcijfer flink door de mangel gehaald. "Het was onvoldoende. Hij realiseert zich dat hij zich moet verbeteren. Hij is nog lang niet de speler die hij zou moeten zijn."

Marca en AS zijn eveneens uiterst kritisch op het optreden van Courtois, ondanks dat zij geen cijfers uitdelen. "Drie schoten op doel, twee doelpunten. De Belg gleed weg bij de 0-1 en kon de 0-2 ook niet voorkomen. Veel supporters van Real Madrid floten wanneer Courtois aan de bal kwam", schrijft Marca. AS is iets langer van stof.

"Het was geen dag die Belgische doelman van Real Madrid zich graag zal herinneren. Hij werd in de eerste helft driemaal onder vuur genomen en dat resulteerde in twee doelpunten van Club Brugge. Bij het eerste doelpunt kwam hij uit als een kip zonder kop. Bij het tweede doelpunt oogde hij traag. Het publiek liet zich horen bij ieder balcontact van Courtois. Hij lijkt het geduld van het Bernabéu verspild te hebben."

Beide Madrileense media delen geen cijfers uit, maar veelzeggend is dat Courtois op het moment van schrijven de slechtst beoordeelde Real Madrid-speler is onder de lezers van Marca.