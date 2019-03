Rivaldo kritisch op transfermarkt: "Niemand is 280 miljoen waard"

Rivaldo heeft zijn vraagtekens bij de bedragen die er vandaag de dag in de voetballerij worden betaald voor spelers.

De oud-voetballer geeft aan dat een transfersom van bijvoorbeeld 280 miljoen euro zelfs voor Kylian Mbappé, superster van Paris Saint-Germain, veel te hoog is. Hij vindt geen enkele speler zoveel geld waard.

De 46-jarige Rivaldo speelde zelf bij onder meer en . De Braziliaan is verbaasd over het feit dat clubs zo gemakkelijk met geld strooien. "In de Franse media lees ik berichten dat de transfer van Mbappé 280 miljoen euro gaat kosten. Om zo'n bedrag te betalen voor welke speler dan ook is overdreven. Ik twijfel niet aan zijn talent, maar zeg wel dat er geen speler is die een dergelijke investering waard is", aldus de kritische oud-international in gesprek met Betfair.



Rivaldo legt de schuld echter niet bij de clubs zelf. "De regels zijn zoals ze zijn. De clubs met grote financiële mogelijkheden laten hun spierballen zien om de beste spelers naar hun team te halen. Dat gaat komende zomer zeker gebeuren bij Real Madrid, nadat ze met het vertrek van Ronaldo (naar , red.) veel kwaliteiten hebben ingeleverd. Maar Mbappé is die 280 miljoen euro zeker niet waard, dat is geen enkele speler", vertelt de oud-middenvelder, die twee keer Spaans landskampioen werd met Barcelona.



Als Real Madrid zich dan toch gaat versterken, dan heeft Rivaldo nog een tip voor voorzitter Florentino Pérez: hij acht -sterspeler Eden Hazard in staat om het gemis van Ronaldo op te vangen in het Santiago Bernabéu. "Dat zou zonder twijfel een ongelooflijke aanwinst zijn. Niet alleen omdat hij goed speelt, maar ook omdat hij een leider is. Heb je gezien wat hij tijdens het WK met België heeft gedaan? Die rol kan hij ook vervullen bij Real Madrid en dat zal belangrijk zijn voor het tijdperk na Cristiano."