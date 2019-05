PSV-talent tekent contract, reist naar China en keert terug voor toetsweek

Het zijn mooie tijden voor Aron van Lare. De zestienjarige doelman tekende donderdagavond zijn eerste profcontract bij PSV.

Hij bekroonde daarmee zijn ontwikkeling als jeugdspeler en wordt volgens het Eindhovens Dagblad gezien als een van de meest talentvolle jeugdkeepers in Nederland. "Dat veel potentie in hem ziet, was de afgelopen jaren al duidelijk geworden", aldus de krant.

Van Lare, die zichzelf voor drie seizoenen verbond aan PSV, keepte de afgelopen seizoenen vaak voor Oranje Onder-14, -15 en -16. De voormalig jeugdspeler van Terneuzen, JVOZ en speelde zijn wedstrijden dit seizoen vooral voor PSV Onder-17 en dat zal volgend seizoen ook zo zijn. De kans bestaat echter dat hij dit weekend onder de lat staat bij de Onder-19, in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen . Een week later reist hij met de nieuwe selectie van de Onder-18 en -19 naar Peking voor een internationaal toernooi.



Als het talent op 11 juni terugkeert in Nederland, moet hij nog een week naar school. Daarna volgt een toetsweek. "Ik zit nu in havo 4 en dat gaat goed. Ik heb een stap teruggedaan, van vwo naar havo, omdat het heel pittig was om het met het voetballen te combineren", vertelt hij aan de regionale krant. "Deze week train ik bijvoorbeeld vanwege de laatste competitiewedstrijd en het toernooi in China met de Onder-19 mee. Zij trainen 's ochtends, dus dan moet ik van school toestemming hebben. Dat is allemaal goed geregeld. Ik zit ook in een leuk gastgezin."



Van Lare spreekt de ambitie uit om het eerste elftal te halen. Hij staat binnen de jeugdopleiding bekend als een gedreven en leergierige speler. "Ik moet soms wat meer geduld hebben, terwijl ik dat vaak niet heb", geeft hij lachend toe. "Soms wil ik te snel. Voor bepaalde zaken moet ik mezelf iets meer tijd gunnen, dat leer je niet in een week." PSV maakte eerder deze maand al bekend dat talenten Koen Oostenbrink en Damien Timan een contract hadden ondertekend. Naar verwachting volgen de zeventienjarige Dennis Vos en de achttienjarige Mees Kreekels spoedig.