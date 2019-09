Naci Ünüvar: "Sinds Ronaldo weg is bij Real Madrid, kijk ik anders naar voetbal"

Naci Ünüvar wordt gezien als het grootste talent van dit moment in de jeugdopleiding van Ajax.

De zestienjarige aanvallende middenvelder, die ook links voorin goed uit de voeten kan, is wekelijks een van de smaakmakers van Onder-19 en krijgt vele superlatieven over zich heen. Desondanks zal hij niet snel gaan zweven.

"Mijn vader houdt me stevig met beide voeten op de grond”, verzekert Ünüvar vrijdag in gesprek met de NOS . Vooral na de sublieme wedstrijd van de tiener, die voor Nederland Onder-18 uitkomt, tegen Onder-19, in het kader van de opening van het Estadi Johan Cruyff.

"Ik besefte een dag later pas dat zoveel mensen het over me hadden. Het ging ook viraal op social media, mijn doelpunten gingen echt overal rond. Toen besefte ik wel: dit is niet zomaar iets."

Lionel Messi zat op de tribune, maar Ünüvar spiegelt zichzelf liever aan Cristiano Ronaldo. "Toen ik klein was keek ik al naar Ronaldo, hij is echt een voorbeeld. Hoe hij voor zijn sport leeft, hij geeft altijd honderd procent. Daar kijk ik wel echt naar op", erkent de spelmaker.

"Nu ik ouder word kijk ik anders naar Ronaldo. Vroeger keek ik alleen naar zijn skills en zijn goals, nu kijk ik ook naar wat hij er allemaal voor doet en er allemaal voor laat.Hoe ouder je wordt, hoe meer je zo naar iemand gaat kijken."

Lees beneden verder

Hij steekt nu extra tijd in 'wat breder worden' en wil nog steeds op zijn zeventiende in Ajax 1 debuteren. "Ik was veertien en speelde in de Onder-17 toen ik dacht: ik wil op mijn zeventiende debuteren. Daar sta ik nog steeds achter. Op mijn vijftiende speelde ik in de Onder-19 en was ik me er bewust van: het kan wel snel gaan."

Hoewel Ünüvar nog niet eens aan het begin van een professionale loopbaan staat, hoeft het wat hem betreft niet meer per se bij te eindigen. "Ik ben echt Ronaldo-fan, dus bij welke club Ronaldo speelde, daar was ik voor."

"Nu heb ik niet echt een favoriete club. Sinds Ronaldo weg is bij Real Madrid, kijk ik heel anders naar voetbal. Nu kijk ik meer naar Barcelona, ; naar mooi voetbal. Hoe Barcelona en City spelen, daar zie ik mezelf wel in spelen."