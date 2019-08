'Monchi baalt van houding PSV en ziet alternatief voor Steven Bergwijn'

Sevilla heeft het vizier niet alleen gericht op Steven Bergwijn. De Spaanse club is nog niet tot een akkoord gekomen met PSV.

Los Rojiblancos kijken zodoende verder om zich heen en zien in Raphinha van Sporting Clube de Portugal het alternatief voor Bergwijn, stelt O Jogo.

heeft volgens onder meer De Telegraaf al een bod van 25 miljoen euro neergelegd bij , dat de aanbieding resoluut van tafel veegde. De Eindhovenaren verlangen naar verluidt een bedrag richting de veertig miljoen euro en dat vindt Sevilla voorlopig te gortig. De club uit Andalusië zou nu kijken naar Raphinha, buitenspeler van Sporting Clube de Portugal.

De 22-jarige aanvaller is sinds medio 2018 actief voor de club van trainer Marcel Keizer. Afgelopen seizoen wist de aankoop van 6,5 miljoen euro een goede indruk te maken door 7 keer te scoren en 5 assists af te leveren in 37 wedstrijden. De jongeling ligt nog tot de zomer van 2023 vast bij de topclub uit Lissabon en heeft een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract staan.

Sevilla hoopt dat Raphinha voor een lager op te halen is dan Bergwijn, maar de verwachting is dat de Spanjaarden ook voor de Braziliaan flink moeten betalen. Technisch directeur Monchi heeft deze zomer al veel spelers naar het Ramón Sánchez Pizjuán gehaald, onder wie Nemanja Gudelj en Luuk de Jong, die voor naar verluidt minimaal 12,5 miljoen euro PSV heeft verlaten.

Mark van Bommel benadrukte afgelopen weekend nogmaals dat 25 miljoen euro voor Bergwijn voor de Brabanders te weinig is. De NOS vroeg de coach of hij zijn veto mag uitspreken over mogelijke transfers. "Dat probeer ik wel, ja", antwoordde Van Bommel met een glimlach.