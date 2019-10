Messi neemt zesde Gouden Schoen in ontvangst

Lionel Messi heeft woensdag voor de zesde keer in zijn carrière de Gouden Schoen voor topscorer van Europa overhandigd gekregen.

Messi scoorde 36 keer in 34 duels in het seizoen 2018/19. Kylian Mbappé was de enige die nog enigszins bij de Argentijnse superster in de buurt kon komen. De Fransman was in het shirt van Paris Saint-Germain 33 keer trefzeker. Fabio Quagliarella, die met 26 goals topscorer van Italië werd, maakte de top drie compleet.

Met zijn doelpunten had Messi een belangrijk aandeel in de landstitel die veroverde. De routinier won de award voor topscorer van Europa in 2010 voor het eerst. Daarna mocht hij de trofee ook omhoog tillen in 2012, 2013, 2017 en 2018.

Dit decennium ging de Gouden Schoen naar drie verschillende spelers: Messi, Cristiano Ronaldo en Luis Suarez. De teamgenoot van Messi is de enige speler die dit decennium topscorer werd terwijl hij niet in LaLiga speelde. In 2014 moest Ronaldo de titel namelijk delen met de Uruguayaan, die toen nog voor speelde.

Opvallend genoeg heeft de winnaar van de Gouden Schoen in acht van de laatste negen seizoenen gemiddeld meer dan één doelpunt per wedstrijd gemaakt. Messi is de enige uitzondering; de 32-jarige Zuid-Amerikaan werd in 2017/18 topscorer met 34 doelpunten in 36 optredens.

Woensdag is het precies vijftien jaar geleden dat Lionel Messi zijn debuut maakte bij Barcelona. Trainer Frank Rijkaard liet hem destijds in de slotfase invallen voor Deco, tijdens de derby tegen . Sindsdien speelde de 136-voudig international bijna 700 wedstrijden voor de Catalanen en scoorde hij 604 keer.