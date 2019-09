Meest waardevolle spelers Champions League 2019/20: Drie koplopers

Het Champions League-seizoen 2019/20 is begonnen. Wie kroont zich dit seizoen tot de beste meest waardevolle speler?

Het -seizoen 2019/20 is begonnen. De eerste groepswedstrijden zijn gespeeld en dus is ook de strijd om de titel van meest waardevolle speler losgebarsten.

Lionel Messi kroonde zich afgelopen seizoen met overmacht tot de meeste waardevolle speler in de Champions League. De aanvalsleider van scoorde maarliefst twaalf keer en gaf ook nog drie assists, waardoor hij direct betrokken was bij vijftien doelpunten voor de halvefinalist.

Dusan Tadic eindigde als tweede. De aanvoerder van scoorde zes keer en was viermaal de aangever en bleef daarmee Kylian Mbappé nipt voor. Het wonderkind van Paris Saint-Germain was betrokken bij één doelpunt minder. Hij scoorde vier keer en gaf vijf assists.

Wie wordt de opvolger van Lionel Messi en kroont zich tot de meest waardevolle speler? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogte van de laatste stand.

MEEST WAARDEVOLLE SPELERS CHAMPIONS LEAGUE 2019/20

RB Salzburg is de groepsfase begonnen met een eclatante 6-2 overwinning op KRC Genk en twee spelers waren grotendeels verantwoordelijk voor die zege: Erling Haaland en Hee-Chan Hwang. Haaland maakte een hattrick en Hwang scoorde eenmaal en gaf de assist bij twee doelpunten. De Noor en de Zuid-Koreaan waren zodoende direct betrokken bij drie doelpunten.

Ook Mislav Orsic liet zich van zijn best mogelijke kant zien. Dinamo Zagreb won onder zijn leiding met 4-0 van en de 26-jarige spits scoorde het tweede, derde én vierde doelpunt voor de Kroaten.

Nicolás Tagliafico is een van de negen spelers die direct betrokken was bij twee doelpunten. De linksback van Ajax maakte dinsdagavond de derde treffer voor de Amsterdammers tegen OSC en was de aangever bij de 1-0 van Quincy Promes.

Ook Ángel Di María, Timo Werner, Marin Leovac waren direct betrokken bij twee treffers. Junuzovic en Minamino gaven twee assists bij RB Salzburg en Werner bezorgde een 1-2 zege op bezoek bij .

Meest waardevolle spelers Champions League:

*Laatste update op 19 september 2019