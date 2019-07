Mauricio Pochettino sloot zichzelf tien dagen op: "Ik wilde niet naar buiten"

De verloren Champions League-finale tegen Liverpool kwam hard aan bij Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino.

De Argentijnse trainer ging na afloop van de 2-0 nederlaag naar en kwam vervolgens tien dagen zijn huis niet uit. De uitkomst van de finale was dermate teleurstellend dat hij het er erg zwaar mee had. "Ja, het was ontzettend moeilijk", aldus Pochettino.

De droom van Tottenham spatte uiteen in de finale in Madrid. Mohamed Salah scoorde vanuit een strafschop, waarna Divock Origi de wedstrijd in de tweede helft met een doelpunt in het slot gooide. "We hadden liefst drie weken om ons voor te bereiden op de finale. We waren extreem teleurgesteld toen we verloren", aldus de voormalig Argentijns international, bij wie de gedachten terug gingen naar de zomer van 2002. "Op het WK speelden we in een week tijd gelijk tegen Zweden en werden we verslagen door Engeland. Als speler en trainer waren dat mijn slechtste momenten uit mijn carrière."

Net als zeventien jaar geleden had Pochettino deze zomer de tijd nodig om de klap te verwerken. "Een dag na de finale pakte ik de trein van Madrid naar Barcelona", aldus Pochettino in de Engelse media. "Ik bracht tien dagen thuis door en wilde niet naar buiten. Het was ontzettend zwaar, want we waren er zó dichtbij."

Terugkijkend op de finale denkt Pochettino dat zijn ploeg de betere was. "We waren beter dan . Het was geen geweldige finale, maar de details maken het verschil."

Pochettino heeft de verloren finale inmiddels achter zich kunnen laten. Hij kijkt met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen. "Winnaars pakken de draad snel weer op. Zoals ik hebben sommigen tien dagen nodig, anderen vijftien", vertelt de coach, die blij is dat hij weer aan de slag kan. "Tijdens de vakantie blijf je er maar aan terugdenken. Als je weer gaat trainen dan laat je alles achter je. Zodra je weer verder gaat, begint het vuur weer te branden."