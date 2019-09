Mark van Bommel: "Ik kan honderden anekdotes over hem vertellen"

Mark van Bommel speelde bij Fortuna Sittard en het Nederlands elftal samen met Fernando Ricksen.

De dood van de 43-jarige oud-verdediger komt ook voor de trainer van als een schok. Van Bommel koestert echter de herinneringen aan de samenwerking met Ricksen, die al enkele jaren leed aan de spierziekte ALS.

"Hij heeft zes jaar lang gevochten tegen een vreselijke ziekte. Ik wil mijn medeleven tonen aan de familie en vrienden van Fernando", verklaart Van Bommel op de clubsite . "We hebben heel veel samen meegemaakt en bovenal veel gelachen. Ik kan honderden anekdotes over hem vertellen en zal hem herinneren als een echte strijder. Het was een gouden gozer die altijd voor je klaar stond."

Van Bommel kijkt op de persconferentie van woensdag ook vooruit op het thuisduel met , donderdag de eerste tegenstander van PSV in de groepsfase van de . "Een grote naam uit het Portugese voetbal en een grote naam uit het Nederlandse voetbal. Dat belooft veel goeds", aldus de keuzeheer van de Eindhovenaren. "Het is een goed voetballende ploeg, zoals bijna alle Portugese ploegen. Zowel voetbaltechnisch als -tactisch zit het goed in elkaar."

Bij Sporting is het al enige tijd onrustig op bestuurlijk niveau. Daarnaast werd Marcel Keizer onlangs weggestuurd als trainer. "Natuurlijk maakt dat de wedstrijd anders", benadrukt Van Bommel.

"Na het vertrek van Marcel Keizer hebben we zo snel als we konden het nieuwe spel van Sporting geanalyseerd. Tegelijkertijd gaan we altijd en vooral uit van ons eigen spel. Dat is onze basis." Het thuisduel van PSV met Sporting begint donderdag om 18.55 uur.