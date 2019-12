'Marcel Brands identificeert topkandidaat voor renovatieklus bij Everton'

De 5-2 nederlaag van woensdagavond tegen buurman Liverpool heeft wellicht desastreuze gevolgen voor Marco Silva.

In de Engelse media duiken steeds meer verhalen op dat de manager van op zeer korte termijn zal worden ontslagen vanwege de serie slechte resultaten van zijn elftal. David Moyes, voormalig manager van the Toffees , is een voorname kandidaat om Silva op te volgen op Goodison Park.

Volgens Sky Sports is de clubleiding van Everton achter de schermen druk bezig met de opvolging van Silva, die medio 2018 werd aangesteld. Tijdens deze gesprekken is de naam van Moyes, tussen 2002 en 2013 ook al manager van Everton, regelmatig naar voren gekomen.

Daarnaast kan Eddie Howe, eindverantwoordelijke bij , een dezer dagen een belletje verwachten vanuit . Grootaandeelhouder Farhad Moshiri lijkt het lot van Silva in handen te hebben, maar een definitieve beslissing is nog niet genomen.

Director of Football Marcel Brands gaf afgelopen zomer onder meer 32 miljoen euro uit aan de van afkomstige Moise Kean, maar de resultaten van Everton zijn met recht dramatisch te noemen.

De formatie van Silva verloor negen van de eerste vijftien wedstrijden in de Premier League en is daardoor afgezakt naar de achttiende plaats. De positie van de Portugese manager staat hierdoor al enige tijd onder hevige druk en zware nederlaag tegen koploper Liverpool lijkt hem fataal te worden.

Het speelschema voor de komende weken biedt Everton weinig hoop. The Toffees treffen onder meer , , , , en wederom Liverpool.

Silva had woensdag na de zeperd tegen Liverpool weinig zin om over zijn toekomst te filosoferen. "Daar kan ik niet over oordelen, dat moeten andere mensen doen. Na elke wedstrijd krijg ik dezelfde vragen. De spelers moeten het laten zien op het veld, wat ik zeg heeft eigenlijk weinig waarde."