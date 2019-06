'Manchester City heeft megabedrag klaarliggen voor Koulibaly'

Manchester City gaat naar verluidt een poging wagen om Kalidou Koulibaly op te halen bij Napoli.

De Engelse kampioen is bereid om 95 miljoen euro voor de verdediger te betalen, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Door de mogelijke komst van James Rodríguez en Hirving Lozano wordt deze zomer mogelijk gedwongen om een topspeler te verkopen. Koulibaly zou dan die speler moeten zijn.



Koulibaly verdient zijn geld sinds medio 2014 in Napels. De 27-jarige geboren Fransman werd opgeleid door FC Metz. Na twee jaar in het eerste elftal en vervolgens twee seizoenen bij KRC Genk kwam hij vijf jaar geleden in Italië terecht. Daar heeft de Senegalese international een contract dat pas in de zomer van 2013 afloopt.



Bij zou Koulibaly een welkome versterking in de defensie zijn. Pep Guardiola zag aanvoerder Vincent Kompany onlangs namelijk vertrekken naar . The Citizens, die het nieuwe seizoen op 10 augustus beginnen tegen (uit), hebben deze zomer nog geen grote aankopen binnengehaald.