Maak Messi niet boos! Ook nu geen goed moment om Barça-captain te treffen

De aanvoerder ging verbaal de strijd aan met sportief Eric Abidal en speelde zijn frustraties zondag van zich af tegen Real Betis.

Lionel Messi heeft de laatste tijd veel redenen om gefrustreerd zijn.

Buiten het veld clashte de -captain met sportief directeur Erik Abidal, nadat de Fransman had geclaimd dat de spelersgroep niet meer achter de ontslagen trainer Ernesto Valverde stond.

Binnen de lijnen heeft de Argentijn al enige tijd last van een dijbeenblessure, waarbij het niet echt helpt dat de nieuwe coach Quique Setien hem toch op blijft stellen.

De normaal gesproken zachtaardige Messi raakte zelfs betrokken bij een woordenwisseling op de training, waarbij keeper Marc-André ter Stegen het een paar weken geleden moest ontgelden.

Bovendien is Messi al het hele seizoen ontstemd omdat Barça er niet in slaagde om Neymar terug te halen. Hij had moeten helpen om de eerste CL-winst sinds 2015 te behalen, maar bleef bij .

Momenteel lukt het Messi zelfs al een tijd niet om te scoren in LaLiga, waar hij er normaal gesproken geen enkele moeite mee heeft. Tegen schoot hij elf keer zonder succes op doel en ook tegen was het nul uit tien.

De aanvaller hoopte die reeks te beëindigen tegen , maar weer lukte het hem in vier schoten niet om de keeper te verschalken. Toch bleek hij ook nu beslissend voor zijn ploeg, dus er is echt geen goed moment om Messi te treffen.

De legendarische -trainer Arrigo Sacchi zei ooit dat er geen manier was om Diego Maradona te stoppen. Hij zou hoe dan ook scoren of assists geven. Tegen Levante gaf Messi twee assists op Ansu Fati en tegen Betis stelde hij zelfs drie ploegmaten in staat om te scoren.

Messi's merkwaardige droogte voor de goal valt toevallig samen met Setien's komst en het kan worden aangevoerd dat Barça moeite heeft om het oude vertrouwde spel weer in te voeren onder de nieuwe oefenmeester.

Setien de leiding geven is als alsof je een kind in een sportauto zet. Hij weet niet precies hoe alles werkt en op welke knoppen hij moet drukken, maar hij weet wel dat hij snel vooruit wil.

Als dat betekent dat je soms brokken maakt, dan is dat maar zo. Er was zeker sprake van wat missertjes nu Setien's Barcelona het opnam tegen Betis.

De eerste helft was voor Barcelona, maar momenten van onoplettendheid legde de zwakke defensie bloot, waar Betis van profiteerde dankzij een rake strafschop van Sergio Canales.

Barcelona sloeg echter snel terug na een heerlijke combinatie van Messi en Frenkie de Jong, die fraai afrondde.

Betis kwam nogmaals op voorsprong dankzij Nabil Fekir, die te veel ruimte kreeg om uit te halen van Samuel Umtiti.

Barcelona scoorde opnieuw op aangeven van Messi. Ditmaal was het Sergio Busquets die mocht afronden na een vrije trap van de Argentijn.

Kort voor rust kon Messi zelf de trekker overhalen, maar hij miste zijn kans, waardoor de ploeg na de pauze vol op jacht moest naar de cruciale treffer om in het spoor van te blijven.

Het voelde simpelweg niet als Messi's avond toen hij na rust nog twee keer op de keeper stuitte, maar met een perfecte vrije trap stelde hij Clement Lenglet wel in staat om de winnende goal aan te tekenen.

Na de midweekse ruzie tussen Messi en Abidal was dit optreden met drie assists een welkome opsteker, zeker als je ook de onverwachte bekeruitschakeling tegen Atheltic Club in het achterhoofd houdt.

Ook voor Messi was het een fijne boost voor zijn zelfvertrouwen. Hij bewees maar weer eens dat hij ook levensgevaarlijk is als hij zelf even niet tot scoren komt.

Zelfs een gefrustreerde Messi is nog altijd te goed voor vrijwel alle tegenstanders.