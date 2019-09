Klaassen hoopt op Oranje: "Is dat gemakkelijker als ik ergens anders speel?"

Davy Klaassen staat sinds vorige zomer onder contract bij Werder Bremen.

De 26-jarige middenvelder werd door de Duitse club overgenomen van , waar hij een teleurstellend dienstverband kende. In gesprek met Spox legt Klaassen uit hoe zijn keuze voor the Toffees tot stand kwam en waardoor het voor hem misliep in Engeland.

"Ik had nooit een duidelijk idee hoe mijn carrière moest verlopen. In de jaren voordat ik naar het buitenland vertrok, had ik eerder het gevoel dat ik iets wilde neerzetten met . In mijn laatste seizoen veranderde dat, ik kreeg het idee dat ik aan een nieuwe uitdaging toe was."

"Ik wil niet zeggen dat ik klaar was met de , maar het was wel zo dat ik iets nieuws wel zag zitten. Everton was wat dat betreft een logische stap", geeft Klaassen te kennen. Everton telde 27 miljoen euro neer voor de middenvelder, die op dat moment net als aanvoerder van Ajax de -finale tegen had verloren.

Na het ontslag van Ronald Koeman kwam Klaassen amper meer aan spelen toe bij Everton. Uiteindelijk kwam hij tot zestien officiële wedstrijden voor the Toffees. "Het had ook wel iets positiefs, want ik had anders nu niet bij gezeten. Bovendien had ik geen duidelijk plan, omdat ik mijn droom al vervuld had: spelen bij Ajax."

In Engeland vond hij vervolgens niet wat hij hoopte te vinden. "Vanaf het begin ging alles mis, het paste gewoon niet. Ik heb een goed jaar gekend, heb aardige mensen leren kennen. Maar op sportief gebied was het niet best. Ik heb lang de hoop gehad dat het goed zou komen."

"Na mijn eerste seizoen kwam er met Marco Silva een nieuwe manager. Ik dacht dat ik onder hem misschien een kans zou krijgen, maar ik kreeg al snel te horen dat er teveel spelers waren en hij geen vertrouwen in mij had."

"Dat was goed, want daardoor kon ik nadenken over een volgende stap", legt Klaassen uit. Uiteindelijk nam Werder Bremen hem voor een bedrag van 13,5 miljoen euro over van Everton. "Voor mij als speler betekent dat niet zoveel."

Lees beneden verder

"Natuurlijk weet je dat erover gepraat wordt, voor de fans en de media is het interessant. Er is waarschijnlijk wat minder druk als je voor drie miljoen euro een transfer maakt, de verwachtingen zullen anders zijn. Maar al met al betekent die transfersom weinig, eerlijk gezegd", stelt de middenvelder.

Hij koos uiteindelijk bewust voor Werder Bremen. "Dit was de juiste stap voor mij, ik vond het simpelweg leuk om weer aan spelen toe te komen. Nu zit ik in een situatie waarin ik me erg goed voel, ik heb weer vertrouwen gekregen. Om die reden was ik tijdens de afgelopen transferwindow niet bezig met een vertrek, dat had niet goed gevoeld."



"Natuurlijk zou ik weer in Oranje willen spelen, maar is dat gemakkelijker als ik ergens anders speel? Ik bedoel, wat moet ik doen? Het enige dat ik kan doen, is me concentreren op mijn spel en hopen dat het voldoende is om een plek in de selectie af te dwingen."

"Zo kijk ik er tegenaan. Ik kan niet alles daar vanaf laten hangen", concludeert Klaassen, die dit seizoen tot dusver goed was voor een doelpunt en een assist in vier officiële wedstrijden.