James verlaat Bayern deze zomer: "Hij heeft er zelf om gevraagd"

James Rodríguez komt niet definitief onder contract te staan bij Bayern München.

De Colombiaanse spelmaker werd de afgelopen twee seizoenen gehuurd van en der Rekordmeister kon hem voor 42 miljoen euro permanent overnemen. De Duits grootmacht laat dinsdag bij monde van algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge echter weten hiervan af te zien.



"De beslissing met betrekking tot James is in principe genomen. Hij is bij mij geweest en hij heeft mij in een persoonlijk gesprek verteld dat hij de club wil vragen om de optie niet te lichten", legt de sportbestuurder uit in gesprek met BILD . "Onder deze voorwaarden heeft het ook geen zin. Hij wil spelen, basisspeler zijn. Die garantie heeft hij hier niet, persoonlijk spijt me dat."



James kwam in de zomer van 2017 op voorspraak van de toenmalige trainer Carlo Ancelotti naar Bayern en was in zijn eerste seizoen onder Jupp Heynckes een belangrijke speler. In de net afgelopen voetbaljaargang kwam hij onder Niko Kovac echter minder aan spelen toe en naar verluidt botste hij enkele keren met de trainer en technisch directeur Hasan Salihamidzic. James keert nu in principe terug naar Real Madrid, waar hij nog vastligt tot medio 2021.



De kans is echter klein dat hij volgend seizoen de kleuren van de Koninklijke zal verdedigen en , dat onder leiding staat van Ancelotti, lijkt op dit moment de meest waarschijnlijke bestemming voor de 27-jarige middenvelder. James overnemen om hem deze zomer door te verkopen is hoe dan ook geen optie voor Bayern: "Dat is niet eerlijk tegenover Real Madrid en ook niet de stijl van Bayern. Wij doen hier niet aan mensenhandel", voegt Rummenigge nog toe.