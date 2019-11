'Interesse Barcelona in Neymar wakkert weer aan, FIFA-regel in nadeel PSG'

Paris Saint-Germain wil het tot medio 2022 lopende contract van Neymar verlengen tot 2025.

De Braziliaanse aanvaller ziet echter geen heil in een nieuwe verbintenis in het Parc des Princes, zo weet Sport maandag te melden. Neymar zet naar verluidt in op een terugkeer naar volgend jaar en de interesse lijkt wederzijds te zijn. Het lijkt erop dat het volgend jaar makkelijker wordt voor de Catalanen om de sterspeler terug te halen.

Neymar leek afgelopen zomer al terug te keren naar Barcelona, de club die hem in 2017 voor 222 miljoen aan verkocht. Er waren verschillende gesprekken tussen vertegenwoordigers van beide topclubs, maar een deal kwam nimmer van de grond. PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi wilde niet dat de peperdure aanvaller tussentijds zou vertrekken, schijnbaar omdat zijn missie om de spelmaker langer te binden ondanks verschillende inspanningen was mislukt.

Sport weet te melden dat er in 2020 het nodige verandert voor Neymar, die in februari zijn 28ste verjaardag viert. Vanaf 30 juni, als hij tweederde van zijn contract in Parijs erop heeft zitten, kan de Braziliaan naar de FIFA stappen om een transfersom vast te laten stellen, omdat er geen ontsnappingsclausule in zijn huidige verbintenis is opgenomen. Dat transferbedrag zou rond de 180 miljoen euro liggen. Barcelona was enkele maanden geleden bereid om 150 miljoen euro neer te leggen voor Neymar, met Ivan Rakitic en Jean-Clair Todibo als onderdeel van de ruildeal.

Éric Abidal, technisch directeur van Barcelona, liet zondag tegenover Sport al in bedekte termen weten dat een terugkeer van Neymar niet bij voorbaat ondenkbaar is. "We volgen altijd topspelers, hun fitheid en hoe ze presteren. Elke transfermarkt is weer anders, maar we geven niet zomaar op."

Verdediger Gerard Piqué liet onlangs aan Cadena SER dat hij bij voorzitter Josep-Maria Bartomeu erop had aangedrongen om financiën vrij te maken om Neymar bij PSG los te weken. Een struikelblok in het hele proces is wellicht de vader van Neymar, die volgens verschillende bronnen bij onderhandelingen altijd het onderste uit de kan wil halen.