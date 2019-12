"Ik herken in de situatie van De Ligt mijn eerste maanden bij Real Madrid"

Matthijs de Ligt verruilde Ajax afgelopen zomer voor een dienstverband bij Juventus.

De eerste maanden in Italië verliepen voor de twintigjarige verdediger niet geheel vlekkeloos en hij was de afgelopen tijd enkele keren mikpunt van kritiek. Fabio Cannavaro zegt in gesprek met Il Mattino de situatie van De Ligt bij te herkennen uit zijn eigen carrière.

"Ik herken in de situatie van De Ligt mijn eerste maanden bij . Daar arriveerde ik nadat ik met Italië het WK had gewonnen. Ik kreeg een hele reeks waarschuwingen, want alles ging verkeerd. Op gegeven moment begreep ik LaLiga en begon alles te lopen", geeft Cannavaro te kennen.

Juventus verloor vorige week de koppositie in de aan en verzuimde de eerste plek op de ranglijst afgelopen weekeinde terug te pakken, door een 3-1 nederlaag op bezoek bij .

"Juventus lijkt een stuk menselijker te zijn geworden, terwijl Internazionale de potentie van zijn spelers maximaal benut", analyseert de oud-verdediger van onder meer , Internazionale, Juventus, Real Madrid en het Italiaanse nationale team het verloop van het Serie A-seizoen tot dusver. De geboren Napolitaan gaat tevens in op de situatie bij Napoli, waar trainer Carlo Ancelotti op het punt zou staan om te vertrekken wegens onenigheid met president Aurelio De Laurentiis.

"Het is een moeilijk moment, helaas is er een moeilijke situatie ontstaan. Het lijkt een oneindige ketting van fouten, waar iemand vroeg of laat een einde aan moet maken. In mijn ogen moet de president een stap terug doen, gezond verstand moet terugkeren", aldus Cannavaro, wiens goede vriend Gennaro Gattuso wordt genoemd als mogelijke opvolger voor Ancelotti.

"Ik weet hoe hij werkt, ik waardeer hem enorm. Bij Milan heeft hij geweldig werk geleverd en zag je zijn hand, ondanks dat het niet gewaardeerd werd. Hij beschermt zijn spelers en neemt zelf verantwoordelijkheid."