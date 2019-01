Hoedt laat Southampton achter zich voor avontuur in LaLiga

Wesley Hoedt maakt het seizoen af bij Celta de Vigo, zo maken de Galiciërs dinsdagochtend bekend via de officiële kanalen.

Los Célticos huren de 24-jarige verdediger tot het einde van het seizoen van het Engelse Southampton en hebben ook een optie tot koop in de deal weten te bedingen. Hoedt kwam niet meer in de plannen van Saints-trainer Ralph Hasenhüttl voor.



Voor Hoedt wordt Celta alweer zijn derde club in een grote Europese competitie. De zesvoudig international van het Nederlands elftal verruilde AZ in 2015 voor het Italiaanse Lazio en speelde uiteindelijk 61 wedstrijden namens de Romeinen. In augustus 2017 volgde voor ruim zestien miljoen euro een overstap naar Southampton en Hoedt was in zijn eerste anderhalve seizoen in het zuiden van Engeland een vaste waarde.



🚨 OFICIAL | El #Celta apuntala su defensa con la calidad y solidez de @wesleyhoedt. Welkom! #BenvidoHoedt — RC Celta (@RCCelta) 22 januari 2019

De huidige nummer vijftien van de Premier League nam eind vorig jaar echter afscheid van Mark Hughes en die trainerswisseling is Hoedt nu fataal geworden. De stopper speelde zijn laatste wedstrijd in de Premier League op 24 november tegen Fulham en de nieuwe trainer Hasenhüttl deed sindsdien geen beroep meer op de verdediger.De Duitser liet eerder deze maand dan ook doorschemeren dat Hoedt uit mocht kijken naar een nieuwe club: "Het klopt dat dit niet de beste omstandigheden zijn voor Wesley. Datzelfde gold ook voor Manolo Gabbiadini en Steven Davis. Zij hebben nu voor een andere oplossing gekozen, dat is beter voor hen. Voor Wesley kan het hetzelfde zijn. Wij sturen geen spelers weg, maar als hij het gevoel heeft dat hij niet zo wordt gebruikt als hij zelf zou willen, zou hij er wel over na moeten denken."