Hirving Lozano duurste PSV'er ooit na deal met Napoli

Hirving Lozano maakt definitief de overstap van PSV naar Napoli.

Na een lange periode van geruchten en onderhandelingen zijn de clubs het eens geworden over de transfersom. Naar verluidt telt de Italiaanse topclub veertig miljoen euro voor zijn komst, al wordt ook 42 miljoen euro genoemd.

Met beide bedragen mag de 24-jarige Mexicaanse aanvaller zich de duurst verkochte 'er aller tijden mag noemen en dat nieuws bevestigt PSV in haar statement. Lozano kwam eerder al tot een persoonlijk akkoord met de club uit de en tekent voor vijf jaar in het Stadio San Paolo.

Sinds de zomer van 2015 was Memphis Depay de speler die PSV de hoogste transfersom opleverde. De Oranje-international werd destijds voor 34 miljoen euro verkocht aan .

Volgens het Eindhovens Dagblad houdt de Eredivsie-club ongeveer 35 miljoen euro over aan de transfer van Lozano. PSV is namelijk een percentage van de transfersom verschuldigd aan Pachuca CF, de oude club van de 35-voudig international, wiens contract in het Philips Stadion nog doorliep tot medio 2023.

PSV haalde Lozano in 2017 voor een bedrag van circa elf miljoen euro naar Eindhoven. Hij maakte direct grote indruk in de en het duurde niet lang voordat de Europese topclubs het vizier op Chucky hadden gericht.

Zowel in het seizoen 2017/18 als 2018/19 kwam hij tot 17 competitietreffers. Vorig seizoen was hij vier keer trefzeker in de . bleek lange tijd de belangrijkste kandidaat voor Lozano, al leek de club volgens Spaanse en Italiaanse media de voorkeur te geven aan James Rodríguez.

Toen de Colombiaan van niet haalbaar bleek, ging Napoli definitief voor Lozano. Volgens De Telegraaf staat Ritsu Doan bovenaan het wensenlijstje van PSV nu Lozano vertrokken is. is bij een goed bod bereid om mee te werken aan een vertrek van de Japans international.

De Eindhovenaren zullen echter wel diep in de buidel moeten tasten. Vorig jaar vond Groningen een bod van CSKA Moskou van ruim tien miljoen euro niet genoeg. Ook de namen van Nicolás González ( ) en Alireza Jahanbakhsh ( ) worden genoemd in de wandelgangen.

PSV heeft nog tot 2 september 23.59 uur de tijd om een opvolger vast te leggen. Daarna is de transfermarkt gesloten tot begin januari.