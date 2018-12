Het verleden, het heden en de toekomst - Milan's NxGn-ster Gianluigi Donnarumma is een franchisespeler

De tiener heeft een 'gecompliceerd' 2018 doorstaan wat opnieuw een steile leercurve was, maar hij blijft de toekomst van het Italiaanse keepen.

Zeven Italiaanse interlands, meer dan honderd Serie A-wedstrijden. Twee recordaankopen, een paar clubovernames, de vreemde FFP-sanctie, mogelijke transfers naar elke grote club in Europa en een contractdispuut dat zeer lelijk werd. Plus, vier jaar als doelman van het eerste elftal van AC Milan.

En Gianluigi Donnarumma moet zelfs nog zijn twintigste verjaardag vieren.

Als doelman wordt hij geacht nog niet eens zijn hoogtepunt te hebben bereikt, maar de toekomst van de Italiaanse keepen heeft heel veel verpakt in het begin van wat iedereen denkt dat een schitterende carrière zal zijn - een die begon met passeren van een levende legende.

Op 21 november 2015, toen het laatste fluitsignaal had geklonken in het Juventus Stadium, zocht Gianluigi Buffon zijn vervanger op.

Buffon omhelsde Donnarumma en overhandigde de jongeling zijn shirt, wanhopig op zoek naar een in ruil daarvoor. Alleen Buffon zou de avond afsluiten met 'de nul', want zijn Juve-ploeg versloeg AC Milan met 1-0 in Turijn. Maar het was een moment dat een nieuw begin betekende.

Slechts een maand nadat hij de jongste doelman werd die ook zijn opwachting had gemaakt op het hoogste Italiaanse niveau, toen hij zestien jaar en acht maanden oud was, was Gianluigi Buffon officieel gezalfd als de toekomst. Als de opvolger van de grootste van Italië ooit. Als de nieuwe held. De nieuwe Super Gigi.

"Donnarumma is een uitverkorene", zei Buffon, de duurste keeper in de voetbalgeschiedenis, een achtvoudig Serie A-doelman van het jaar, zevenvoudig landskampioen en winnaar van het WK.

"Hij is op de goede weg om de beste doelman van Italië te worden. Dat is zijn lot", zei de voormalige Azzurri-doelman Marco Amelia. "Hij is ongelooflijk", zei Diego López, de man die Donnarumma uit het Milanese team heeft verdreven. "Hij is extreem jong, maar lijkt tien jaar ouder dan zijn werkelijke leeftijd. Hij kan geschiedenis schrijven."

Maar tot op heden is er weinig geschiedenis geschreven. Milan is er niet in geslaagd om een prijs te winnen sinds Donnarumma zich in het elftal speelde. De ooit koningen van Europa zijn in moeilijke tijden beland, maar in hun prijzenpotentieel weten ze dat ze een speler hebben die de club als een franchisespeler de toekomst in leidt.

Een fout in de derby tegen Internazionale in oktober van dit jaar zag trainer Gennaro Gattuso net zo snel opkomen voor Donnarumma's verdediging als een grote Italiaanse conservator, zowel uit het heden als verleden.

En fouten zijn er maar weinig gemaakt. Er is dit seizoen slechts een fout van de tiener geweest in zestien Serie A-wedstrijden dit seizoen.

Hij heeft ook tot nu tot 39 reddingen gemaakt, een aantal dat alleen werd geëvenaard door Inter's Samir Handanovic als speler van een van de clubs in de huidige top vier.

En 2018 was opnieuw een steile leercurve voor de jongeling. "Het was een beetje ingewikkeld", gaf hij toe deze maand. "Zelfs als je sterk van karakter bent, denk je altijd een beetje na, nu ben ik veel rustiger."

Milan zal nu hopen om volgend seizoen de rust te vinden met een terugkeer in de Champions League. En met de meest lekke verdediging van de huidige top vier in de Serie A, zullen ze zeker van Gigi verlangen dat hij net zo super is als altijd.