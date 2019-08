Gedecideerd NEC zet Bayern-doelwit terug naar beloften

Mike Trésor Ndayishimiye traint voorlopig niet mee met de hoofdmacht van NEC, zo laat de club uit de Keuken Kampioen Divisie dinsdagochtend weten.

De twintigjarige aanvaller staat in de belangstelling van een aantal clubs en lijkt moeite te hebben om deze transferperikelen van zich af te zetten.

"Wij willen spelers die volledig gefocust zijn op , ondanks de perikelen die er kunnen spelen in deze transferperiode", legt algemeen directeur Wilco van Schaik uit. "Er is veel belangstelling voor Mike en momenteel heeft hij moeite met het houden van de volledige focus op NEC. Zodra Mike weer honderd procent focus op NEC heeft zal hij weer mee gaan trainen met het eerste elftal."

Lees beneden verder

is een van de gegadigden voor Ndayishimiye, zo werd vorige maand al duidelijk. In gesprek met de Gelderlander bevestigde hij toen de interesse van der Rekordmeister: "Ik heb gehoord over de interesse, al voordat het in het nieuws kwam. Het is een gerucht, meer nog niet."

"Het is natuurlijk wel een mooi compliment, fijn om te horen, maar het gaat alleen nog om belangstelling. Momenteel is het niet concreet, dus ik maak me er niet zo druk om."

"Er zullen ook wel andere clubs interesse hebben. Zolang het niet concreet is, bemoei ik me er niet mee", vertelde hij destijds. Belgisch jeugdinternational Ndayishimiye is sinds vorig jaar actief bij NEC, dat hem oppikte nadat zijn dienstverband bij ten einde was gekomen. In zijn eerste seizoen in de kwam hij tot 6 doelpunten in 23 wedstrijden.