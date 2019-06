FIFA 20-demo: Releasedatum, consoles & teams

EA Sports zal een teaser uitrollen voor hun meest bekende voetbalspel om alvast voor een voorgevoel zorgen voordat het spel wordt uitgebracht.

FIFA 20 wordt eind september volledig gelanceerd, maar fans krijgen een kans om het spel van EA Sports via de demo te spelen voordat het wordt uitgebracht.

Vorig jaar speelde de introductie van de een grote rol in de demo en de ontwikkelaars van de game zullen waarschijnlijk met iets soortgelijks op de proppen komen voor de FIFA 20-demo met nieuwe features zoals de Volta straatvoetbalmodus, wat naar verwachting op de voorgrond treedt.

De hongerigheid om het spel te spelen zal worden aangewakkerd met een selectie van teams, spelmodi en verschillende beschikbare stadions.

Voorafgaand aan de release van de demo kijkt Goal naar wat er te verwachten valt in de verkleinde versie.

Wanneer komt de FIFA 20-demo uit?

De demo voor FIFA-games wordt meestal twee weken voor het volledige spel gelanceerd. Dit zou betekenen dat de FIFA 20-demo waarschijnlijk vanaf 12 september beschikbaar zal zijn.

Dat geeft fans van het spel voldoende tijd om vertrouwd te raken met de gameplay en nieuwe functies voor de wereldwijde releasedatum van 27 september.

Op welke consoles zal de FIFA 20-demo te spelen zijn?

De FIFA 20-demo zal beschikbaar zijn op Xbox One, Playstation 4 en PC.

Welke teams zitten in de FIFA 20-demo?

Vorig jaar waren in de FIFA 19-demo tien speelbare teams, wat er minder waren dan de dertien in de FIFA 18-demo. Een vergelijkbaar aantal zou moeten verschijnen in de FIFA 20-demo.

, en waren prominent aanwezig in de eerste trainer van FIFA 20, wat erop wijst dat ze waarschijnlijk tot de demo-teams zullen behoren.

Teams als , Paris Saint-Germain, en waren beschikbaar in de FIFA 19-demo.

Verwacht niet dat teams zoals , en aanwezig zullen zijn. Deze drie teams hebben allemaal samenwerkingen met Konami voor Pro Evolution Soccer.

Met de lancering van Volta in FIFA 20 is het ook mogelijk dat er kleine straatteams worden opgenomen.

Welke stadions zitten in de FIFA 20-demo?

Net als het aantal speelbare teams beperkt EA Sports ook het aantal locaties waar gamers kunnen spelen in de demo.

Gezien hun partnerschap met de UEFA lijkt het waarschijnlijk dat het stadion voor de Champions League-finale van 2020 - het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul - een van de stadions is dat zal worden opgenomen.

Er zal ook een straatlocatie aanwezig waar FIFA-fans hun eerste voorproefje van de nieuwe Volta-modus gepresenteerd zullen krijgen.

Download de FIFA 20-demo

De demo is beschikbaar als download voor Xbox One, Playstation 4 en PC (via Origin).

Het zal volledig gratis zijn en de download-links worden hier geplaatst als de release er is.