Erik ten Hag kiest voor Huntelaar in punt van Ajax-aanval

Erik ten Hag heeft Klaas-Jan Huntelaar aangewezen als vervanger van de geblesseerde Quincy Promes.

Vrijdagavond begint de spits in de basis tegen ; het is voor Huntelaar zijn eerste basisplaats sinds de uitwedstrijd tegen (1-2 zege) op 19 oktober. Door zijn entree schuift aanvoerder Dusan Tadic door naar de linkerflank.

Op rechts mag Noa Lang zich opnieuw laten zien. Opvallend is verder dat Noussair Mazraoui plaatsneemt op de bank; Sergiño Dest krijgt de voorkeur als rechtsachter.

Promes moest de strijd tegen (2-4 zege) zondag voortijdig staken, toen hij in de eerste helft een kuitblessure opliep. Ook toen was Huntelaar zijn vervanger.

In de loop van de week werd al duidelijk dat het vrijdagavond zou moeten stellen zonder de aanvaller. Zijn inzetbaarheid in de afsluitende groepswedstrijd in de , dinsdag tegen , is nog hoogst onzeker.

Lang mag blijven staan na zijn sterke basisdebuut in Enschede. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler was tegen FC Twente goed voor een hattrick en krijgt opnieuw een basisplek.

Hij is de vervanger van de geblesseerde Zakaria Labyad, voor wie het kalenderjaar 2019 er al op zit. Ten Hag moet het bovendien nog altijd stellen zonder de aan zijn knie geblesseerde David Neres.

Dest stond sinds 27 oktober, in de thuiswedstrijd tegen (4-0 zege), niet meer in de basis in een competitiewedstrijd van Ajax. Vorige week woensdag deed hij nog wel negentig minuten mee in de Champions League-wedstrijd tegen OSC (0-2 zege).

Toen stond Mazraoui op het middenveld, maar nu begint hij op de bank. Ook dat is voor het eerst sinds De Klassieker. Met de wedstrijd tegen Willem II, die om 20.15 uur begint, start voor Ajax een belangrijk slot van het kalenderjaar 2019.

Behalve de wedstrijd tegen Valencia staat ook nog de competitietopper tegen (15 december) op het programma, alsmede het bezoek aan (18 december) in de TOTO .

Lees beneden verder

Het jaar wordt op 22 december afgesloten met een thuiswedstrijd tegen . Ajax staat momenteel bovenaan in de , met 41 punten uit 15 duels.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martínez; Tadic, Huntelaar, Lang

Opstelling Willem II: Wellenreuther, Nieuwkoop, Holmén, Peters, Heerkens; Saddiki, Llonch, Ndayishimiye; Nunnely, Pavlidis, Kohlert.