Eredivisie-clubs voetballen niet in eerste minuut als statement tegen racisme

Clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie maken dit weekeinde gezamenlijk een statement tegen racisme.

Dat hebben de CV en Coöperatie Eerste Divisie voorgesteld aan de clubs, zo weet het Algemeen Dagblad. Door in de eerste minuut van iedere wedstrijd niet te voetballen, willen de organisaties aandacht vragen voor het racismeprobleem.

Wedstrijden in de betaald voetbalcompetities van Nederland zullen in de eerste minuut na het startsignaal stilliggen. Terwijl de voetballers op het veld stil blijven staan, wordt op de schermen in stadions een boodschap getoond met de tekst: 'Racisme? Dan voetballen we niet.'

"Door een statement te maken in het veld geven we vanuit het voetbal een duidelijk signaal dat genoeg écht genoeg is. Daarnaast heeft dit impact op zowel voetballiefhebbers als niet-voetballiefhebbers", zo schrijven de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie in hun verzoek aan de clubs.

Het statement zal niet van invloed zijn op de wedstrijdduur. "We begrijpen dat alle negentig minuten in een wedstrijd van belang zijn, waardoor we de KNVB hebben verzocht om aan het eind van de eerste helft minimaal één minuut speeltijd toe te voegen om het gemis van de eerste minuut te compenseren."

Er wordt van alle clubs verwacht dat ze meedoen aan het statement. "Daarom willen wij jullie vriendelijk verzoeken om de teammanagers en spelers duidelijk van tevoren in te lichten over de actie. Wij rekenen op ieders medewerking."

De discussie rond racisme in Nederland laaide op nadat -speler Ahmad Mendes Moreira zondag racistisch bejegend werd door supporters van . De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar uiteindelijk wel uitgespeeld.

Lees beneden verder

Excelsior houdt vrijdag in de thuiswedstrijd tegen een eigen actie tegen racisme. Supporters wordt gevraagd om in de achttiende minuut, verwijzend naar het rugnummer van Mendes Moreira, een rode kaart in de lucht te houden. 'Geef racisme de rode kaart', zo luidt de naam van de actie.

Ook het nam deze week fel afstand van racisme. Zo werd door de KNVB, bondscoach Ronald Koeman en alle spelers een bijzondere foto gedeeld waarop de selectie een kring vormt.

Nadat Oranje-international Georginio Wijnaldum dinsdag zijn eerste doelpunt maakte tegen Estland (5-0 winst) maakte de middenvelder samen met Frenkie de Jong nogmaals een statement voor de camera.