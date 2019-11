Emery wil Xhaka terugbrengen bij Arsenal

Granit Xhaka mag weer hopen op speeltijd bij Arsenal. De gebrouilleerde middenvelder heeft een positief gesprek gehad met manager Unai Emery.

Xhaka kwam sinds eind oktober niet meer in actie voor The Gunners, nadat hij woedend reageerde op cynisch gejuich van de -fans bij zijn wissel tegen . Deze interlandperiode speelde de Zwitser wel twee hele wedstrijden met de nationale ploeg, tegen Georgië en Gibraltar.

De laatste weken ontstonden geruchten dat Arsenal in januari van Xhaka af wil, maar Emery ontkent dat. "Ik heb hem vanochtend gesproken en dat was een goed gesprek", zei de Spanjaard donderdag tegen Engelse media. "Hij heeft voor de interlandonderbreking goed getraind en vanmorgen ook weer. Mijn doel is om hem te laten terugkeren en de supporters te overtuigen van zijn toewijding voor de club."

Of Xhaka bij de wedstrijdselectie komt voor de thuiswedstrijd tegen (zaterdag), weet Emery nog niet. "Dat bepalen we morgen." De spelverdeler zei zelf onlangs: "Ik zou blij zijn als ik weer kan terugkeren, zodat we het eindelijk kunnen regelen. Er is vast wel een oplossing. Ik kan niet accepteren wat er met mij is gebeurd."

Granit Xhaka is in Noord-Londen aan zijn vierde seizoen bezig. De 27-jarige Zwitser is door het incident tegen Crystal Palace zijn aanvoerdersband kwijtgeraakt aan Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal gaat zaterdag tegen Southampton op zoek naar de eerste competitiezege sinds 6 oktober, toen met 1-0 werd verslagen. Sindsdien pakte de ploeg van Emery maar twee punten in vier competitieduels. Daardoor staat Arsenal in de Premier League al acht punten buiten de top vier.