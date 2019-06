EK Onder-21: Standen, uitslagen, teams en favorieten

Goal houdt je op de hoogte van alles wat je moet weten over dit prestigieuze jeugdtoernooi in Italië.

Het EK Onder-21 wordt dit jaar gespeeld in Italië en San Marino. Alle twaalf de deelnemende landen hebben hun selecties bekend gemaakt en Goal houdt je op de hoogte tijdens het toernooi

Regerend kampioen Duitsland is opnieuw de favoriet en gastland Italië aast op het eerste kampioenschap sinds 2004. Nederland doet helaas niet mee, maar er is genoeg talent aanwezig om het evenement toch te willen volgen.

In dit overzicht lees je alles over de wedstrijden, uitslagen en achtergrondinformatie.

Wat moet je weten over het jeugd-EK?

Het EK Onder-21 wordt voor de 22e keer gehouden en spelers die geboren zijn na 1 januari 1998 mogen hieraan meedoen. De twaalf deelnemende landen strijden om de titel in stadions door Italië en San Marino.

Alle groepswinnaars en de beste nummer 2 plaatsen zich voor de halve eindstrijd. Bovendien verzekeren zij zich bij plaatsing van deelname aan de Olympische Spelen van 2020.

Het toernooi vangt op 16 juni aan met Polen tegen Spanje als openingswedstrijd. Dezelfde dag neemt gastland Italië het op tegen België. Exact twee weken later wordt de finale gespeeld in Stadio Friuli van .

EK Onder-21: Poule A, wedstrijden en standen

Pos Team Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten 1 Italië 1 1 0 0 3 2 Polen 1 1 0 0 3 3 België 1 0 0 1 0 4 Spanje 1 0 0 1 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijden Stadion 16 juni Polen - België 3-2 Mapei Stadion, ( ) 16 juni Italië - Spanje 3-1 Stadio Renato Dall'Ara, ( ) 19 juni Spanje - België 18.30 uur Mapei Stadion, (Sassuolo) 19 juni Italië - Polen 21.00 uur Stadio Renato Dall'Ara, (Bologna) 22 juni België - Italië 21.00 uur Mapei Stadion, (Sassuolo) 22 juni Spanje - Polen 21.00 uur Stadio Renato Dall'Ara, (Bologna)

EK Onder-21: Poule B, wedstrijden en standen

Pos Team Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten 1 Oostenrijk 1 1 0 0 3 2 Duitsland 1 1 0 0 3 3 Denemarken 1 0 0 1 0 4 Servië 1 0 0 1 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Stadion 17 juni Servië - Oostenrijk 0-2 Stadio Nereo Rocco, (Triestina) 17 juni Duitsland - Denemarken 3-1 Stadio Friuli, (Udinese) 20 juni Denemarken - Oostenrijk 18.30 uur Stadio Friuli, (Udinese) 20 juni Duitsland - Servië 21.00 uur Stadio Nereo Rocco, (Triestina) 23 juni Oostenrijk - Duitsland 21.00 uur Stadio Friuli, (Udinese) 23 juni Denemarken - Servië 21.00 uur Stadio Nereo Rocco, (Triestina)

EK Onder-21: Poule C, wedstrijden en standen

Pos Team Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten 1 Engeland 0 0 0 0 0 2 Frankrijk 0 0 0 0 0 3 Roemenië 0 0 0 0 0 4 Kroatië 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Stadion 18 juni Roemenië - Kroatië 18.30 uur Olympisch Stadion, (San Marino Calcio) 18 juni Engeland - Frankrijk 21.00 uur Stadio Dino Manuzzi, (Cesena) 21 juni Engeland - Roemenië 18.30 uur Stadio Dino Manuzzi, (Cesena) 21 juni Frankrijk - Kroatië 21.00 uur Olympisch Stadion, (San Marino Calcio) 24 juni Kroatië - Engeland 21.00 uur Olympisch Stadion, (San Marino Calcio) 24 juni Frankrijk - Roemenië 21.00 uur Stadio Dino Manuzzi, (Cesena)

Eerdere winnaars van het EK Onder-21

Regerend kampioen Duitsland won het toernooi reeds twee keer, terwijl gastland Italië recordhouder is met vijf eindzeges. De laatste overwinning dateert wel alweer uit 2004.

In 2017 wonnen onze Oosterburen van Spanje dankzij een goal van Mitchel Weiser, die bij speelt als rechtsback. Marco Asensio was topscorer in dat toernooi met drie treffers in vier wedstrijden.

Nederland heeft het toernooi ook al twee keer gewonnen: in 2006 en 2007. Engeland en Rusland schreven het evenement eveneens tweemaal op hun naam. Op zondag 30 juni weten we wie deze editie wint.