Eindhovens Dagblad maakt gehakt van optreden Van Marwijk bij Rondo

Bert van Marwijk was zondagavond te gast in het programma Rondo van Ziggo Sport en deed een boekje open over het ontslag van Mark van Bommel bij PSV.

Zo stelde hij dat zijn schoonzoon niet de voornaamste schuldige was aan de situatie in Eindhoven, waarmee gewezen werd richting de scouting en technisch directeur John de Jong.

Van Marwijk zei tevens dat Van Bommel Jeroen Zoet eerder dit seizoen wilde weghouden bij 'die pers' en het Eindhovens Dagblad heeft weinig goede woorden over voor het optreden bij Rondo.

Het regionale dagblad haalt het aantrekken van Aziz Behich en Trent Sainsbury, spelers die op verzoek van Van Bommel werden binnengehaald, aan. "Met name Behich bleek een miskoop van het ergste soort en ook Sainsbury is iedereen in Eindhoven alweer vergeten."

"Het waren spelers die van het kamp-Van Bommel per se moesten komen, maar ook aanwinsten waarover intern door anderen sterk werd getwijfeld", zo klinkt het. Er wordt tegelijkertijd gesteld dat de 'dossiers' Steven Berghuis en Toni Lato een 'open zenuw' zijn.

Van Marwijk beaamde dat Van Bommel een fout had gemaakt met de situatie rond Zoet. De sluitpost werd voor het duel met gepasseerd, waarna werd besloten om de doelman ook niet op de bank te laten plaatsnemen.

Volgens Van Marwijk om Zoet te beschermen tegen 'die pers'. "Alsof het over vier of vijf bloeddorstige wilde beesten ging, die een stuk verse worst voor de neus kregen."

"Spelers van moeten in een vijandig stadion voor 20.000 toeschouwers overeind kunnen blijven, maar een kritisch of wat pijnlijker interview met een plukje journalisten werd onder Van Bommel kennelijk beschouwd als een martelgang. Wat een totale onzin en bizar dat niemand daar kennelijk tegen kon optreden."

"De kijker van Rondo kan nooit de indruk hebben gekregen dat zondag een onafhankelijk oordeel werd geveld over Van Bommel", vervolgt het Eindhovens Dagblad. Er wordt geconcludeerd dat Van Marwijk als schoonvader en technisch adviseur van Van Bommel 'niet onafhankelijk genoeg' in het dossier zit.

"Van Bommel is door PSV in hoofdzaak geslachtofferd vanwege de almaar verslechterende resultaten. Dat er soms onbegrijpelijke keuzes in wedstrijden waren, er hevige ergernis was bij een aantal spelers en hij te vaak met alles en iedereen tot in detail streed, komt daar nog bij."

Van Marwijk beweerde dat verschillende spelers Van Bommel nog dagelijks bellen of appen. "Ja, dat zal best. Maar er zijn ook heel veel spelers die Mark van Bommel helemaal nooit meer hoeven te zien, met bijvoorbeeld de kleine Toni Lato voorop."

"Deels is dat inherent aan het feit dat ze reserve waren, maar de kunst van coachen is om een hele selectie perspectief te kunnen bieden en de nummers twaalf tot en met twintig bij je te houden. Daarin heeft Van Bommel gefaald", zo klinkt het.

De krant stelt dat Van Bommel uiteindelijk verder komt door 'onafhankelijkere adviseurs' aan te trekken.