Eerst Boca, dan het Bernabéu: Real Madrid-doelwit Palacios klaar om Europa te veroveren

Het twintigjarige wonderkind wordt al lange tijd in verband gebracht met los Merengues en is in januari beschikbaar voor slechts vijftien miljoen euro

Zonder een aantal ongelukkkige, vroege blessures, zou Exequiel Palacios waarschijnlijk al een hoofdrol hebben gespeeld op het hoogste niveau in het Europese voetbal.

Het verlies van is echter de winst van en Los Millonarios zijn blij dat ze op hun middenveld kunnen beschikken over hun wonderkind, waar dinsdag de Superclásico-ontmoeting wacht met in de Copa Libertadores.

Palacios wordt zaterdag pas 21 jaar, wanneer het stof al is neergedaald na de eerste wedstrijd van deze langverwachte halve finale in River's El Monumental.

Maar ondanks zijn jeugdige leeftijd is de middenvelder geboren in Famaillá, Tucuman - een stad in het noorden van Argentinië vooral bekend om zijn empanada vleespasteien - een oude rot in het concurreren tussen de elite van het continent. Hij nadert de honderd wedstrijden voor River nadat hij zijn debuut maakte toen hij slechtst zeventien jaar oud was. Daarnaast speelde hij vier interlands voor Argentinië als onderdeel van de renovatieplannen van bondscoach Lionel Scaloni.

Het was in 2018 dat Palacios echt bekend werd. Nadat hij een wisselspeler was aan het begin van dat jaar, brak hij snel door in de plannen van Marcelo Gallardo aan de rechterkant van River's middenveld. Hij maakte zichzelf onmisbaar op weg naar die beruchte Copa Libertadores-finale tegen hun aartsrivaal.

De jongeling begon in beide wedstrijden in het Bombonera en daarna in het Santiago Bernabéu toen River na extra tijd Xeneizes versloeg. Zijn ongelooflijke opkomst werd bevestigd met een plek in El País' prestigieuze Beste Zuid-Amerikaanse XI, een van de vijf Millonarios die door de Uruguayaanse krant werd gekozen.

De prestaties in de Copa vielen samen met langdurige transfergeruchten die hem linkten aan Real Madrid. Los Merengues wilden de jongeling al in januari 2019 vastleggen en hoewel het in januari niet tot een transfer kwam, leek het een gegeven dat Palacios tijdens de Europese zomer zou vertrekken.

"Ik ontmoette Florentino Pérez omdat ik hem in het stadion (Bernabéu, red.) zag. Het is mogelijk voor Palacios om naar Real Madrid te gaan, maar hij heeft geen haast, noch wij, noch Madrid", meldde River-directeur Enzo Francescoli in januari. "Het ligt op de planning, maar in de toekomst." Palacios zelf onthulde dat bij de teams hoorde die geïnteresserd waren in zijn handtekening.

Twee tegenslagen gooien echter roet in het eten betreffende een transfer. In februari 2019 slaagde Palacios er op de een of andere manier in om de volledige negentig minuten te spelen voor zijn ploeg, in de 2-0 zege op Racing Club, met een beenbreuk. Door die blessure was hij meer dan twee maanden uitgeschakeld. Toen de jongeling weer in vorm begon te raken - en een plek had gekregen in Scaloni's voorlopige selectie voor de Copa América - zorgde een hamstringblessure ervoor dat hij het grootste deel van de transferperiode in de behandelkamer doorbracht.

Twijfels of hij terug zou kunnen keren zorgden ervoor dat in de zomer de interesse wegsluimerde en River had in elk geval geen haast om hem te verkopen terwijl een nieuw Libertadores-seizoen onderweg was. Het is misschien een zegen gebleken voor Palacios, die blijft schitteren nadat hij volledig fit is geworden en in een meer geavanceerde, creatieve rol speelt dan voorheen.

Zijn hoofdrol in de vriendschappelijke interland in september van Argentinië tegen Mexico die eindigde in een 4-0 zege, liet precies zien waartoe hij in staat is. Palacios werkte samen met Inter's Lautaro Martínez om El Trí te ontmantelen. Hij combineerde een briljante passing en had oog voor teamgenoten aan die onvermoeibare intensiteit die van hem de eerste verdediger bij River maakt. Hij jaagt meedogenloos op verdedigers om het balbezit zo snel mogelijk terug te winnen.

Een prachtig doelpunt tegen Huracán, terug na de interlandverplichtingen, bevestigde alleen maar dat Palacios zijn blessures achter zich heeft gelaten. "Ik ben blij met de vorm die ik heb", vertelde hij aan verslaggevers. "Ik deed het goed met de nationale ploeg en toen kwam ik terug en speelde een geweldige wedstrijd tegen Huracán. Ik voelde me goed. Alles is een beetje gemakkelijker met de hulp van mijn teamgenoten."

Palacios is een nieuwe mobiele nummer 10, net zo effectief zonder de bal als wanneer hij in balbezit is. Er zouden dus geen problemen moeten zijn om aan de eisen van het spel aan de andere kant van de Atlantische Oceaan te voldoen. De eerste prioriteit is natuurlijk Boca en dan een toekomstige finale van de Copa Libertadores, mocht River doorgaan; maar een transfer in januari 2020 lijkt nu vrijwel zeker.

De veelzijdige middenvelder zou het koopje van de transferperiode kunnen zijn. Zijn ontsnappingsclausule is vastgelegd op een miezerige vijftien miljoen euro, wat wisselgeld is voor clubs als bijvoorbeeld Real en Inter. Zoals River-voorzitter Rodolfo D'Onofrio vertelde zal dat bedrag niet snel veranderen. "Onze bedoeling was om het te verhogen, maar wanneer de speler en zijn zaakwaarnemer geen hogere clausule willen accepteren, kunnen we niets doen", deed hij zijn beklag bij Fox Sports, suggererend dat 2019 het laatste jaar van Palacios in El Monumental zal zijn.

De halve finale van dinsdag zal vrijwel zeker met enige interesse worden bekeken door clubs als Real en Inter, op zoek naar verdere bevestiging dat hun doelwit heeft wat nodig is om te slagen. Op dit moment zou er echter weinig ruimte voor twijfel moeten zijn: Palacios is een echte kwaliteitsspeler en het zal niet lang duren voordat hij naam voor zichzelf gaat maken in Europa.