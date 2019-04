"Denken ze bij FC Twente dat ze daar alles voor elkaar kunnen krijgen?"

Arno Vermeulen vindt het onzin dat FC Twente een verzoek deed om vrijdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Jong Ajax te mogen voetballen.

Twente kan komende vrijdag in de uitwedstrijd tegen Jong het kampioenschap in de veiligstellen. Dat duel zal 'gewoon' op De Toekomst worden afgewerkt, waardoor er slechts 185 supporters van de Tukkers kunnen meereizen naar Amsterdam.



"Dan hadden ze maar niet moeten degraderen. Het hele jaar speelt Jong Ajax op De Toekomst en je speelt daar uit, dus zij bepalen waar die wedstrijd gespeeld wordt. Toevallig kan Twente kampioen worden, nou. Dit is echt een nonsens discussie. Denken ze bij Twente dat ze daar alles voor elkaar kunnen krijgen? Ze hebben net vijftien miljoen euro uit de zakken van de gemeente geklopt en nu willen ze in de ArenA voetballen? Nee, volkomen terecht dat Ajax dat niet doet. Twente mag wel iets bescheidener zijn", zegt Vermeulen bij het Sportforum op NPO Radio 1.



Thijs Zonneveld, journalist van het Algemeen Dagblad, vraagt zich af in hoeverre het meespeelt dat andere clubs zich 'genaaid' voelen door Twente. "Zo", antwoordt de journalist van de NOS. "Vooral bij waren ze door de jaren heen boos. Dat was in de tijd dat spelers als Leroy Fer naar Twente gingen, omdat ze daar meer betaalden. Toen riepen ze al bij Feyenoord dat journalisten daar eens goed naar moesten kijken, want het kon niet wat er bij Twente gebeurde. Dat bleek later wel."



Vermeulen vindt nu dat Twente zijn supporters moet afraden om naar Amsterdam af te reizen zonder wedstrijdkaart. "Misschien zal de gemeente Amsterdam ook wel zeggen: 'Daar gaan we iets tegen doen.' Nee, niet. Je kunt 'm live op televisie zien. Zet hun eigen stadionpoorten open en kijk het daar. Dat lijkt me prima", aldus Vermeulen, die bijval krijgt van Hedwiges Maduro. "Het is jammer voor Twente, en ik begrijp ze, maar Jong Ajax speelt alle duels op De Toekomst. Dus deze ook. Je moet je niet gaan aanpassen aan een tegenstander die kampioen kan worden."



Als het aan David Endt ligt, wordt de wedstrijd wél in de Johan Cruijff ArenA afgewerkt. "Ik vind dat in de ArenA moet spelen. De wedstrijd is van buitenproportioneel belang. Zo'n grote club, met zo'n grote aanhang, moet je bedienen", zegt Endt in gesprek met TC Tubantia. "FC Twente heeft het hele seizoen voor volle uitvakken gezorgd. Ik zou de zinnigheid van nadenken laten prevaleren."