De Telegraaf: PSG gooit strijd om Matthijs de Ligt open

Matthijs de Ligt leek hard op weg naar Barcelona, maar volgens De Telegraaf is het niet uitgesloten dat hij toch naar Paris Saint-Germain verkast.

De krant schrijft woensdag dat het voor geen probleem is om de gewenste transfersom van 85 miljoen euro op tafel te leggen, terwijl daar moeite mee heeft. "Ook de riante commissie voor zaakwaarnemer Mino Raiola zou geen probleem zijn", klinkt het.

Er zijn meer kapers op de kust, want , en hebben opnieuw aangeklopt bij De Ligt nadat zij lucht kregen van de vermeende interesse van PSG. Het dagblad meldt dat de strijd om de aanvoerder van een 'two-horse-race' is tussen Barcelona en PSG. Dinsdag bracht Paris United naar buiten dat PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaïfi er alles aan gelegen zou zijn om De Ligt naar Parijs te halen.



Men rekende er in het Parc des Princes eerder dit jaar nog op dat Frenkie de Jong zou worden aangetrokken, maar hij koos toen voor een overstap naar Barcelona. De baan van technisch directeur Antero Henrique zou op de tocht staan doordat hij er niet in slaagde De Jong aan te trekken. Al-Khelaïfi zou Henrique nu een ultimatum hebben gesteld en hem hebben verteld dat alleen het aantrekken van De Ligt zijn baan nog kan redden.