De Neymar van Madrid? Hattrick-held Rodrygo kan een superster worden

De 18-jarige Braziliaan, die driemaal scoorde tegen Galatasaray, werd al vergeleken met zijn landgenoot en hij maakt het nu al waar.

Vier minuten!

Zoveel tijd had de jonge Rodrygo slechts nodig om de jongste Braziliaanse doelpuntenmaker in de -geschiedenis te worden.

Zeven minuten!

Zoveel tijd had hij slechts nodig om de jongste speler in de historie te worden die twee keer scoort in hetzelfde Champions League-duel.

En toen in Bernabéu het laatste fluitsignaal klonk, was Rodrygo de op één na jongste speler die in het toernooi een hattrick heeft gemaakt.

Verbluffende statistieken, maar misschien is het juist wel verrassend dat het nog zolang heeft geduurd voordat het talent de Champions League verovert. Rodrygo is immers geen jongen die het rustig aanpakt.

Al op 16-jarige leeftijd maakte de aanvaller zijn profdebuut in het shirt van , in november 2017. Een jaar later sloot hij in twintig minuten zijn transfer naar af.

De afgesproken twaalf maanden wachten voordat hij daadwerkelijk naar Spanje kwam, maakten hem alleen maar ongeduldiger. En de hamstringblessure die Rodrygo aan het begin van dit seizoen aan de kant hield, maakte hem meer vastberaden om een positieve eerste indruk te maken op de Madrilenen.

Dat doel bereikte hij al in 93 seconden met een fraai solodoelpunt bij zijn debuut in LaLiga. Alleen zijn landgenoot Ronaldo deed het ooit sneller.

Bij zijn Champions League-debuut bleef een doelpunt uit. Rodrygo liet met een uitstekend zelfverzekerd optreden in Istanbul echter zien waarom Zinédine Zidane het wel aandurfde om zijn pupil tegen in de basis te zetten, in zo'n vijandelijke sfeer.

Zelfs voor de speler zelf was het een verrassing dat hij in Turkije mocht starten en hij zei na afloop: "Tjonge, daar heb ik van genoten!"

Maar van de return in Madrid genoot hij nog veel meer.

De clash in Bernabéu was woensdag pas vier minuten onderweg toen Marcelo vanaf links een voorzet bij de tweede paal legde.

Rodrygo controleerde de bal op de borst, legde 'm klaar voor zijn linkervoet - waardoor de glijdende Mario Lemina het bos in werd gestuurd - en knalde vervolgens laag in de verre hoek raak.

De manier van juichen was net zo beheerst als de afronding. Ook nu wekte de 18-jarige speler de indruk dat hij dit soort dingen al jaren doet. Want in feite is dat ook zo.

De locatie lijkt geen verschil te maken en niets lijkt hem van kaart te kunnen brengen.

Toen hij eerder werd gevraagd wat hij Real te bieden heeft, luidde zijn simpele antwoord: "Ik ben een snelle aanvaller. Ik scoor en ik dribbel."

Rodrygo kan zijn hoofd echter ook gebruiken, zoals hij drie minuten na zijn eerste Champions League-treffer aantoonde.

Opnieuw was Marcelo de aangever. Maar dit keer verwerkte hij de voorzet van zijn landgenoot met een keurige kopbal in de rechterhoek.

Ook nu geen overdreven manier van juichen. Geschiedenis geschreven? Niks bijzonders. Gewoon weer een bedankje naar Marcelo voor de afgemeten pass.

Opmerkelijk genoeg had de Zuid-Amerikaan de snelste hattrick ooit in het miljoenenbal kunnen maken toen de thuisploeg in de veertiende minuut een strafschop kreeg voor een overtreding op Toni Kroos, op de rand van de zestien meter.

Sergio Ramos is echter niet voor niets de grootste spelbreker in de voetbalwereld en dus ging de aanvoerder van Real achter de bal staan om de score verder uit te breiden.

Toch kreeg Rodrygo uiteindelijk de wedstrijdbal mee naar huis. In de slotseconden van een afgetekende 6-0 maakte hij alsnog zijn hattrick compleet op aangeven van Karim Benzema, die zelf vlak voor rust het vierde Madrileense doelpunt had gemaakt uit een pass van de Braziliaan.

Vanwege zijn achtergrond bij Santos, tengere figuur en enorme aanvallende potentie is het logisch dat Rodrygo al meerdere keren is vergeleken met Neymar.

Bij zijn komst naar de Spaanse hoofdstad werd meteen al gezegd dat hij 'de Neymar van Madrid' zou kunnen worden.

"Er is maar één Neymar, een andere zal er niet komen. Ik wil graag de Rodrygo van Real Madrid zijn", antwoordde hij rustig.

Die wens lijkt nu al uit te komen. Het toptalent schrijft nu al geschiedenis voor zichzelf.