Cillessen aast op speeltijd: "Hopelijk komt er een nieuwe club"

Jasper Cillessen heeft gemengde gevoelens bij de landstitel van Barcelona. De doelman komt nog steeds nauwelijks in actie.

Cillessen is een vaste waarde in het , maar hij moet bij zijn werkgever Marc-André ter Stegen voor zich dulden. Alleen in het bekertoernooi is een rol weggelegd voor de reservedoelman.



Cillessen hint voor de camera van Ziggo Sport naar een zomerse transfer. "Ik ga eerst met vakantie en hopelijk komt er een nieuwe club waar ik kan spelen, want ik wil graag spelen", zegt de sluitpost na afloop van de gewonnen thuiswedstrijd tegen (1-0) over de complexe situatie bij de Catalaanse topclub.



Mocht de doelman blijven, dan wordt hij ploeggenoot van Frenkie de Jong. De middenvelder van is met ingang van volgend seizoen speler van . "Maar die andere, is dat al zeker dan?" doelt de keeper van Oranje op de vermeende interesse in Matthijs de Ligt, die op zijn beurt gecharmeerd is van de Spaanse kampioen. "Ik durf bijna te zeggen wie niet. Als je de kans krijgt om naar Barcelona te gaan, dan ga je."



Voor Cillessen zou het geweldig zijn om zijn periode in Barcelona af te sluiten met de eindzege in de . "Uiteindelijk is dat het grote doel", beaamt de ex-Ajacied. "Makkelijk zal het niet worden. is een goede ploeg en wij weten allemaal wat ze kunnen en wat ons te wachten staat."