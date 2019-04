Chelsea machteloos nu Real-gerucht Hazard sterker wordt

Eden Hazard lijkt koste wat kost na dit seizoen te willen vertrekken naar Real Madrid en Chelsea staat in een slechte positie om het te voorkomen.

De 28-jarige Belg heeft nog maar een contract tot medio 2020 en is niet van plan om dit uit te dienen. De doelgerichte vleugelaanvaller voelt dat het nu of nooit is, zo begrijpt Goal. Hazard heeft nooit geheimzinnig gedaan over zijn droom om in Madrid te spelen en nu zijn jeugdidool Zinédine Zidane terug is bij Real, is hij al helemaal overtuigd.

Voor de Belg is het of . Andere clubs hoeven niet te proberen om hem in te lijven. Real heeft al met de Blues gesproken, maar een akkoord is nog niet bereikt. Chelsea wil 115 miljoen euro voor Hazard, hoewel hij dus nog maar een contract heeft voor iets meer dan twaalf maanden. De Koninklijke wenst niet boven de honderd miljoen uit te komen en dat is ruwweg de helft van wat Chelsea vorig jaar probeerde te vangen toen Real ook al een poging deed.

De Belgische sterspeler is dit seizoen bij de meeste goals betrokken in de Premier League. Met zestien goals en twaalf assists houdt hij Sergio Agüero nipt achter zich als meest waardevolle speler. Chelsea laat hem dus niet graag gaan, maar de geruchten over een Spaans charmeoffensief worden steeds sterker. Maurizio Sarri's wens om Madrid-huurling Mateo Kovacic permanent vast te leggen, kan Real nog een extra zetje geven in de onderhandelingen over Hazard. Als men nu niet tot een deal komt, loopt hij immers volgende zomer gratis de deur uit.

Christian Pulisic is bovendien al aangetrokken als nieuwe vleugelspeler. Hij arriveert komende zomer voor zestig miljoen euro van en Chelsea heeft daarnaast steeds meer hoop dat groeibriljant Callum Hudson-Odoi de club trouw blijft, ondanks dat hij in januari nog een transferverzoek indiende om naar het hevig geïnteresseerde te kunnen vertrekken.

De achttienjarige heeft zijn eigen ontwikkeling altijd voorop gesteld en hij krijgt nu meer en meer speeltijd op Stamford Bridge. De Blues hopen hem daarmee te verleiden om een nieuw contract te tekenen, want ook hij ligt nog maar tot juni 2020 vast in Londen. Sinds zijn interlanddebuut voor Engeland is hij echter basisspeler en dat zal hij vermoedelijk donderdag ook zijn als Chelsea het in de opneemt tegen Slavia Praag.

Ook hoort de club op die dag of het eerder afgewezen beroep tegen de transferban wordt overruled door de FIFA. Chelsea mag de komende twee transferwindows geen spelers halen omdat men de regels inzage jeugdspelers heeft overtreden. Real Madrid, en gingen in het verleden met succes in beroep tegen zo'n straf, zodat ze alsnog de kans kregen om hun selecties op orde te maken.