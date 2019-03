Bergkamp vindt nieuwe uitdaging bij Almere City FC

Dennis Bergkamp heeft bij Almere City FC een nieuwe uitdaging gevonden, zo melden De Telegraaf en Omroep Flevoland donderdagmiddag.

De 49-jarige oud-voetballer gaat in Flevoland aan de slag als assistent-trainer van de beloftenploeg, waar zijn zoon Mitchel op het middenveld speelt. Na het vertrek van hoofdtrainer Michele Santoni heeft Jong -trainer Ivar van Dinteren zijn handen vol in Almere, omdat hij ook bij het eerste elftal betrokken is. Bergkamp gaat de taken bij de beloften op dinsdag en donderdag overnemen van Van Dinteren en helpt de club op die manier uit de brand.



Eerder deze maand werd Santoni door Almere City op straat gezet. Er was een verschil van mening ontstaan over de manier waarop de doelstellingen van het eerste elftal van de club moesten worden behaald. Ole Tobiasen fungeert nu tijdelijk als hoofdtrainer in het Yanmar Stadion en krijgt daarbij hulp van Van Dinteren, die zodoende minder tijd heeft voor de beloftenploeg. De talenten van Almere City staan vijftiende in de Tweede Divisie, terwijl het eerste op de dertiende plaats staat in de .



Directeur Robert Maaskant heeft het nieuws bevestigd tegenover Voetbal International. "Het is een geweldige invulling. Hij staat vandaag voor het eerst op het veld." De ex-international gaat deze rol tot het einde van het seizoen vervullen.



Dennis Bergkamp zat sinds eind 2017 zonder baan. Destijds werd, vlak na de bekeruitschakeling door , samen met hoofdtrainer Marcel Keizer door ontslagen. De oud-speler van Ajax, en was tussen 2009 en 2011 als jeugdtrainer actief bij de Amsterdammers. Vervolgens werkte Bergkamp zes jaar als assistent-trainer bij de Nederlandse topclub.