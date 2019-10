'Barcelona stelt profiel op voor opvolging Suárez en komt uit in Eredivisie'

Barcelona is de zoektocht gestart naar een opvolger voor Luis Suárez.

De 32-jarige spits heeft een contract tot medio 2021 in het Camp Nou en berichten over een langer verblijf blijven vooralsnog uit. AS meldt vrijdag dat de Catalanen een profiel hebben opgesteld waar de toekomstige Barça -spits aan moet voldoen. Behalve -aanvaller Lautaro Martínez is ook -spits Donyell Malen in beeld, die zich volgens Spaanse berichtgeving ook bij in de kijker heeft gespeeld.

Hoewel het nieuwe seizoen nog ver weg is, is de clubleiding van al bezig met de invulling van de selectie voor de volgende voetbaljaargang. Suárez is een vaste waarde in het team van trainer Ernesto Valverde, maar de club kijkt ook naar de toekomst. De Spaanse grootmacht wil zich hoe dan ook versterken met een nieuwe spits en zoekt daarbij naar een speler tussen de 20 en 26 jaar oud.

Lees beneden verder

Scouts van Barça kijken niet alleen rond in de Premier League, en , maar ook in de . De twintigjarige Malen is zodoende op de radar verschenen.

Concreet is de interesse in de drievoudig Oranje-international nog niet. Malen, wiens contract in Eindhoven doorloopt tot medio 2024, staat op het lijstje met spelers dat gevolgd wordt door Barcelona, maar hij is niet de enige.

De verrichtingen van Lautaro Martínez bij Internazionale worden nauwlettend in de gaten gehouden, terwijl ook Rafael Leão in beeld is. De Portugese spits maakte vorig seizoen al grote indruk namens OSC in de en verdiende een transfer naar . Zijn opvolger bij Lille, Victor Osimhen, is inmiddels ook bij Barcelona op de rader verschenen.