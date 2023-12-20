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[GOAL50 여자] 레알 마드리드 스트라이커 쿤다난지 세계 최고 선정
메시, 통산 7번째 GOAL50 1위 등극... 김민재 41위!
팬 투표가 종료되었고, 2022 GOAL50 월드컵 최고 스타도 결정이 되었습니다.
팬 여러분들, 구독자 여러분들의 투표가 최종 집계되었고, GOAL50 2022 최종 우승자를 확인할 수 있게 되었습니다.
축구팬이 참여한 투표가 모두 집계됐다. 그렇다면 2022년 한 해를 빛낸 최고의 남자 선수는 누구의 몫일까?
남자부, 여자부 우승자는 일찌감치 정해졌지만 월드컵 전설은 마지막날 가려졌다.
2022년 최고의 남녀 선수에게 투표하고, 역대 월드컵 최고의 선수를 선정하도는 것은 팬들에게 달려 있습니다.
바르셀로나 스타 푸테야스가 GOAL50 2021 위너에 등극했다. 대한민국 캡틴 지소연은 18위에 이름을 올렸다.
리오넬 메시가 골닷컴 선정 세계 최고 선수 'GOAL50' 1위에 등극했다. 대한민국 주장 손흥민은 17위에 이름을 올리며 월드 클래스임을 입증했다.
메시가 세계 최고 선수의 영광을 안았다. 손흥민은 17위에 오르며 월드 클래스임을 입증했다.
2021년 세계 최고 남여 선수 선정! 여러분의 참여를 기다립니다.
첼시의 지소연이 바르셀로나 스타 푸테야스 등과 GOAL50 2021 후보에 이름을 올렸다.
영원한 맞수 메시-호날두는 물론 손흥민, 살라, 케인 등이 포함된 GOAL50 2021 명단이 발표되었다. 올해는 전세계 팬들이 직접 1위를 정하게 된다.
지난 화요일 공개된 2020 남자 부분 수상자에 이어 레반도프스키가 온라인 팬 투표에서 1위를 차지했다.
바이에른 뮌헨과 첼시의 공격수가 2019/20 시즌 최고의 선수로 선정되었다.
골닷컴의 전세계 42개 에디션의 투표로 진행된 Goal 50, 2019/20 시즌 기준 남녀 각 25명의 세계 최고 축구선수 리스트를 공개합니다.
올해도 어김없이 Goal 50이 돌아온다. 결과는 11월 10일 발표된다. 새롭게 시행되는 Goal 50 팬 투표에 참여해 세계 최고의 선수를 뽑아보자.
리버풀 스타 버질 반 다이크와 미국의 에이스 메간 라피노가 세계 최고의 남녀 선수에 선정되었다. 대한민국의 손흥민은 14위에 이름을 올렸다.
세네갈 스타 사디오 마네가 골닷컴과의 단독 인터뷰를 통해 올 시즌 우승에 대한 희망을 이야기했다.
모드리치가 호날두, 메시와 어깨를 나란히 한 것에 대해 자랑스러워 했다.
2018년을 빛낸 50명의 월드 베스트 플레이어가 선정되었다. 'Goal 50'의 1위는 모드리치가 차지했다.
포르투갈 레전드 루이스 피구가 음바페는 향후 15-20년 간 톱 클래스를 유지할 선수로 내다봤다.
GOAL 50을 통해 세계 최고 골키퍼에 등극한 알리송, 그가 밝히는 우승 가능성과 크루이프 턴