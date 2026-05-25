NXGN 2026: 축구계 10대 유망주 TOP 50

2026년 NXGN이 돌아왔다. GOAL이 남녀 축구에서 세계 최고의 10대 유망주들을 순위로 매겼다. 주드 벨링엄, 호드리구, 잔루이지 돈나룸마, 비키 로페스 같은 선수들의 뒤를 이어 ‘세계 최고의 영(young) 축구선수’로 인정받을 우승자를 선정한다.