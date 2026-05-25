정확한 답변을 제공하여 귀하의 나이를 확인하는 데 도움을 주십시오. 이 사이트는 24세 이상을 대상으로 한 도박 광고를 포함하고 있습니다.
도박 관련 콘텐츠를 시청할 수 있는 연령에 미달합니다. 홈페이지로 이동됩니다.
이탈리아 세리에 A
2026년 NXGN이 돌아왔다. GOAL이 남녀 축구에서 세계 최고의 10대 유망주들을 순위로 매겼다. 주드 벨링엄, 호드리구, 잔루이지 돈나룸마, 비키 로페스 같은 선수들의 뒤를 이어 ‘세계 최고의 영(young) 축구선수’로 인정받을 우승자를 선정한다.
필드 안팎의 아이콘이자 상징으로, 그의 시대에서 가장 강력한 축구 선수 중 한 명인 로베르토 바조를 이야기하는 것은 세대적인 도전과제를 나타냅니다.
"묘지의 고독자"였지만 "황제"이자 완벽한 공격수로 존경받았던 아드리아누는 축구 역사에 길이 남을 것이라 기대했습니다. 그러나 상황은 다르게 전개되었습니다. 아드리아누의 상승과 안타까운 몰락, 반란의 유나이티드 4부
매년 여름, GOAL은 지속적으로 최고의 활약을 통해 정말로 엘리트임을 입증한 25명의 선수 명단을 독점적으로 공개합니다.