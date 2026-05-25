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이탈리아 세리에 A

이탈리아 세리에 A 개요

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NXGN 2026: 축구계 10대 유망주 TOP 50

2026년 NXGN이 돌아왔다. GOAL이 남녀 축구에서 세계 최고의 10대 유망주들을 순위로 매겼다. 주드 벨링엄, 호드리구, 잔루이지 돈나룸마, 비키 로페스 같은 선수들의 뒤를 이어 ‘세계 최고의 영(young) 축구선수’로 인정받을 우승자를 선정한다.

NXGN라민 야말
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이탈리아 세리에 A, 일정 및 결과

8월 21일 금요일
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3볼로냐 crest볼로냐00000000
4칼리아리 crest칼리아리00000000
5코모 crest코모00000000
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