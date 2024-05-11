J1 リーグ
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3 - 3
終了
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仲川輝人 6'ディエゴオリベイラ 32' (pk)松木玖 37'
マテウス・サヴィオ 2'犬飼智也 46'島村拓弥 58'
(HT 3-1) (終了 3-3)

FC東京 対 柏レイソル結果＆スタッツ,